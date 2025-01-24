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    竹東火併死者身分曝！三環幫大哥遭狙殺 電信詐騙祖師去年才返台

    刑事局長周幼偉（側身面對鏡頭右）親自到場坐鎮指揮。（記者黃美珠攝）

    刑事局長周幼偉（側身面對鏡頭右）親自到場坐鎮指揮。（記者黃美珠攝）

    2025/01/24 21:42

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    竹東槍擊案疑黑幫尋仇！堂口藏賣場2樓 5煞突闖入開槍釀死傷

    〔記者黃美珠／新竹報導〕即將過年，新竹縣竹東鎮北興路疑似為三環幫的堂口發生重大槍擊命案，造成1死1命危4傷。新竹地檢署檢察長陳松吉指派主任檢察官蔡宜臻、承辦檢察官吳柏萱漏夜到場成立聯合專案小組指揮偵辦、相驗，明天下午2點解剖確認死因。

    刑事局也立刻出動第2大隊，由大隊長李泱輯親自領軍，協調新竹縣市刑警大隊聯手追緝凶手。

    刑事局長周幼偉今晚8點半過後銜警政署長張榮興之命，親自到場坐鎮指揮，他說，這起危害社會治安相當大的案件專案小組已有初步線索，有信心能在最短時間內把犯案者追捕到案。

    不過專案小組直言，本案要破不太容易，畢竟是預謀犯案，人數又眾多，還涉及幫派問題。

    檢警透露，不幸死於殺手槍下的劉姓男子確實具竹東三環幫大哥身分，位尊甚至可謂當前第2把手。

    警方說，劉男算是國內電信詐騙案的開山祖師「群」，賺得盆滿缽滿，後來改用不明方式搖身一變成為電子、科技業大亨，長期待在中國，但去年下半年返台後，多半時間就留在台灣。

    警方直言，打詐再加上劉男生前的幫派背景，長期為我檢警所監控。劉男幾杯黃湯下肚就很容易行事「大形」，酒後鬧事、打人，甚至六親不認，也不顧道上倫理，所以這起槍擊案是否鎖定劉男而來？是幫派間的利益衝突？還是幫派內的怨仇所致，他們將深入追查釐清。

    刑事局長周幼偉説，專案小組有信心ㄧ定能儘速破案。（記者黃美珠攝）

    刑事局長周幼偉説，專案小組有信心ㄧ定能儘速破案。（記者黃美珠攝）

    刑事局長周幼偉（右）親自到場坐鎮指揮。（記者黃美珠攝）

    刑事局長周幼偉（右）親自到場坐鎮指揮。（記者黃美珠攝）

    新竹地檢署主任檢察官蔡宜臻（左2）等漏夜實勘槍擊現場。（記者黃美珠攝）

    新竹地檢署主任檢察官蔡宜臻（左2）等漏夜實勘槍擊現場。（記者黃美珠攝）

    新竹地檢署主任檢察官蔡宜臻勘驗後強調，他們會全力偵辦追凶。（記者黃美珠攝）

    新竹地檢署主任檢察官蔡宜臻勘驗後強調，他們會全力偵辦追凶。（記者黃美珠攝）

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