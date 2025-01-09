眼睛「腫如外星人」摘除 獨眼天使貓「玄米茶」恢復元氣等家

玄米茶原本眼睛腫如外星喵。（新北動保處提供）

2025/01/09 22:45

〔記者董冠怡／新北報導〕新莊區黃姓民眾在豐年街發現受傷虛弱的小貓，眼睛腫得宛如外星人，獸醫師黃勁達檢查發現，牠營養不良脫水、貓瘟檢測陽性、左眼結膜沾粘感染嚴重，評估必須動手術摘除病眼，術後在動保員劉可茵等人照料下，逐漸回復元氣，還有了可愛的名字「玄米茶」，樂觀的牠熱愛冒險、身手矯健，目前住在八里動物之家等待有緣人帶牠回家。

新北市動物保護防疫處長楊淑方說，瞼球沾黏常見於幼貓，成因常和貓皰疹病毒感染有關，喵星人可能會出現大量黃綠色眼膿及鼻涕、呼吸困難及眼結膜充血腫脹，造成結膜炎、角膜炎、角膜潰瘍等併發症，眼瞼、結膜、角膜、第三眼瞼都可能相互黏連，進而導致眼睛發育異常。

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楊淑方指出，若沾黏範圍太大，因而視力嚴重損害或影響眼瞼閉合，可能需要手術治療，另提醒貓皰疹病毒傳染力極強，可透過貓咪間飛沫、分泌物傳染，或由母體垂直傳染給小貓，飼主務必定期為家中毛寶貝打疫苗。

劉可茵提到，「玄米茶」很愛撒嬌，不只親人，跟其他貓狗也都相處融洽，加上天性樂觀、勇於冒險，未因少了一隻眼睛就放棄探索世界，每天爬上、爬下及跨越障礙物，身手了得。民眾若想認養身患殘疾、長期收容或高齡毛寶貝，透過回春雙響炮計畫，可享終身免費醫療諮詢、疫苗注射、免費飼料與心絲蟲預防藥等福利。

玄米茶愛撒嬌，不只親人，跟其他貓狗也都相處融洽，未因少了一隻眼睛就放棄探索世界。（新北動保處提供）

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