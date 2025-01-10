新北清晨7.9度！13縣市低溫特報 多地有雨高山易降雪

今天（10日）受強烈大陸冷氣團影響，各地早晚寒冷，西半部及東北部低溫約11至13度，今晨本島平地最低溫在新北市石碇區為7.9度，連江縣南竿鄉僅7.6度。（資料照）

2025/01/10 07:17

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（10日）受強烈大陸冷氣團影響，各地早晚寒冷，西半部及東北部低溫約11至13度，今晨本島平地最低溫在新北市石碇區為7.9度，連江縣南竿鄉僅7.6度。其他如苗栗縣三灣鄉、金門縣金城鎮、基隆市七堵區、桃園市楊梅區、台中市后里區也都出現不到10度的低溫。

氣象署也對嘉義以北等13縣市發布低溫特報，其中新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣亮橙色燈號，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、金門縣則是亮黃燈，有10度以下氣溫發生的機率。

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降雨方面，桃園以北、東半部地區、恆春半島及西半部山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖雲量較多，上半天南部平地也有零星降雨，金門及馬祖為晴到多雲。

氣象署提醒，在冷空氣影響期間，局部近山區平地、河谷或空曠地區可能出現10度以下低溫。下週一、二中南部日夜溫差大，早出晚歸請適時增添衣物。近日高山氣溫偏低，路面可能出現積冰、結霜的現象。今日北部、東北部2000公尺以上及中部2500公尺以上高山有降雪的機會，其中又以今晨迎風面東北部山區降雪條件相對較佳。明日北部、東北部2000公尺以上高山有降雪的機率，中部3000公尺以上高山亦有零星降雪的機會。

沿海天氣方面，東北風明顯偏強，桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有9至10級強陣風，嘉義至台南沿海空曠地區及基隆北海岸、金門也有比較強的陣風，鄰近海域風浪較大，近海浪高約3至4米，海邊活動請注意安全。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日強烈大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，中南部位於下風處，污染物易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週六、週日受強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷。其中週六水氣較多，桃園以北、東半部地區、恆春半島及西半部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。週日起環境轉乾，各地大多為晴到多雲，僅花、東地區有零星短暫雨。

下週一清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣寒冷，白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，日夜溫差大，下週二清晨輻射冷卻影響，各地天氣仍偏冷；由於環境仍偏乾，各地大多為晴到多雲，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。

下週三東北季風增強，下週四東北季風影響；北部及東北部地區天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，南方雲系北移，南部地區及中部山區亦有局部短暫雨，其他地區為多雲。

下週五東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升；下週五至下下週日東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 12 ~ 13 12 ~ 17 14 ~ 21 15 ~ 17

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

氣象署對嘉義以北等13縣市發布低溫特報，其中新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣亮橙色燈號，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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