01/10 各報重點新聞一覽

台灣海底電纜三日疑似遭一艘喀麥隆籍貨輪損壞，海巡署不排除是中國籍權宜輪進行「灰色地帶」侵擾。（資料照）

2025/01/10 07:07

自由時報

政院：加強監控重點海域 海底電纜 嚴防中國破壞

台灣海底電纜三日疑似遭一艘喀麥隆籍貨輪損壞，海巡署不排除是中國籍權宜輪進行「灰色地帶」侵擾。行政院昨在院會後記者會表示，案件已交由基隆地檢署偵辦，後續海巡署將依據海纜登陸點，加強重點海域及海面目標監控，若再有類案發生，會立即依法蒐證調查。

請繼續往下閱讀...

詳見政院：加強監控重點海域 海底電纜 嚴防中國破壞。

美公布仿冒惡名市場 抖音商城上榜 中國淘寶、拼多多、敦煌網、百度網盤都入列

美國貿易代表署（USTR）八日在官網公布「二○二四年惡名市場名單」，列舉三十八家網路平台與三十三個實體市場，稱這些平台與實體市場涉及商標假冒或版權盜版行為，本次名單上仍有多家中國電商平台在列，包括淘寶、拼多多、敦煌網等，抖音商城今年首次入列。

詳見美公布仿冒惡名市場 抖音商城上榜 中國淘寶、拼多多、敦煌網、百度網盤都入列。

防洗錢新法上路 破首件非法幣商

為防杜虛擬貨幣幣商替詐騙集團洗錢，新修正的洗錢防制法第六條「虛擬資產服務業（VASP）登記新制」於去年十一月卅日上路施行，警方也隨即對未依法登記的地下幣商展開查緝掃蕩行動，其中刑事警察局上月二十五日查獲新制實施後的首件非法幣商案，落網的個人幣商陳姓男子，不到一個月就非法交易上百筆、賣出四十萬顆泰達幣，獲利八十萬元。

詳見防洗錢新法上路 破首件非法幣商。

聯合報

憲訴法覆議今表決 卓揆可能成最多憲政救濟閣揆

立法院今天預計表決憲法訴訟法覆議案，由於在野黨擁席次優勢，覆議案否決機率高。行政院昨天說，就算覆議遭否決，法案正式生效前還有十三天可以沙盤推演，釋憲或預防性權利救濟都會考慮。

詳見憲訴法覆議今表決 卓揆可能成最多憲政救濟閣揆。

今年健保總額9286億元新高 民團憂保費調漲

今年健保總額拍板，首度突破九千億元，成長金額史上新高。衛福部社會保險司代理司長陳真慧說，今年度健保總額成長率百分之五點五，連兩年達行政院核定上限，今年總金額九二八六億元，比去年增加五三一億元。

詳見今年健保總額9286億元新高 民團憂保費調漲。

中國時報

未生效法律 政院主張可提釋憲

立法院10日將處理《憲法訴訟法》覆議案，民進黨因國會席位不敵藍白，覆議案預料無法過關，行政院長卓榮泰9日親上火線呼籲在野立委支持覆議。行政院政務委員林明昕透露，若覆議案被否決，法案公布未生效的期間等同法律尚未生效，是否釋憲等都可考慮，也可能提「預防性權利救濟」，請國人拭目以待。

詳見未生效法律 政院主張可提釋憲。

卓揆鬆口 水價漲幅上看4成

31年未漲水價要動了！行政院長卓榮泰9日首度鬆口要面對合理水價，請經濟部啟動合理檢討。據了解，考量近年通膨因素，水價漲幅將高過舊有版本，級距預估從4級調高到7級，從50度以上起漲，平均漲幅上看4成。台水僅表示，待經部指示後，會進行綜合評估。

詳見卓揆鬆口 水價漲幅上看4成。

美國貿易代表署（USTR）8日在官網公布「2024年惡名市場名單」，抖音商城今年首次入列。（美聯社資料照）

刑事局破獲非法個人幣商與幣商工作室，查扣電腦主機、手機、點鈔機、保險箱、泰達幣（USDT）等贓證物。（記者邱俊福攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法