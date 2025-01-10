防洗錢新法上路 破首件非法幣商

刑事局破獲非法個人幣商與幣商工作室，查扣電腦主機、手機、點鈔機、保險箱、泰達幣(USDT）等贓證物。（記者邱俊福攝）

2025/01/10 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕為防杜虛擬貨幣幣商替詐騙集團洗錢，新修正的洗錢防制法第六條「虛擬資產服務業（VASP）登記新制」於去年十一月卅日上路施行，警方也隨即對未依法登記的地下幣商展開查緝掃蕩行動，其中刑事警察局上月二十五日查獲新制實施後的首件非法幣商案，落網的個人幣商陳姓男子，不到一個月就非法交易上百筆、賣出四十萬顆泰達幣，獲利八十萬元。

虛擬資產服務業 26家業者登記

緊接著，刑事局偵二大隊又於本月二日，在台北市破獲新制後未登記的首件虛幣買賣實體店面，這家「寓祐」幣商工作室營業規模更大，僅上個月營業額就逾二億元、獲利高達二千萬元；警方將該店二名店員函送法辦，並擴大追查經營者。

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警方提醒，目前除金融監督管理委員會證券期貨局官網公告的廿六家業者，已依VASP登記辦法登記，可提供虛擬資產服務外，其餘個人幣商、相關店家等從事兌幣行為皆為非法。

不到一月賺80萬 陳男交易犯法

警方追查，卅歲陳男去年十月開始在高雄從事個人幣商生意，透過臉書虛擬貨幣相關社團打廣告「換幣可以找我」，尋找欲購買泰達幣（USDT）的買家，與對方約見後，買家交付現金，陳男收到錢也當場將所購買的虛幣數量存到買家指定的虛幣錢包。

新法上路後，個人幣商未依法登記不得提供虛擬資產服務，但陳男持續經營，因而被警方鎖定逮捕，清查出他違法交易不到一個月，就獲利八十萬元。

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