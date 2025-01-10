政院：加強監控重點海域 海底電纜 嚴防中國破壞

台灣海底電纜三日疑似遭一艘喀麥隆籍貨輪損壞，海巡署不排除是中國籍權宜輪進行「灰色地帶」侵擾。（資料照）

2025/01/10 05:30

〔記者鍾麗華、方瑋立／台北報導〕台灣海底電纜三日疑似遭一艘喀麥隆籍貨輪損壞，海巡署不排除是中國籍權宜輪進行「灰色地帶」侵擾。行政院昨在院會後記者會表示，案件已交由基隆地檢署偵辦，後續海巡署將依據海纜登陸點，加強重點海域及海面目標監控，若再有類案發生，會立即依法蒐證調查。

海纜登陸點外海 標記監控

若發現不明船舶 立即通報

鑑於類似案件可能發生在廿四浬領海以外，國防部昨說明，軍方已與海巡署建立合作機制；海巡署現有雷達系統監控範圍以廿四浬為限，廿四浬以外大型目標由海軍負責監控，若發現不明船舶將立即通報海巡署協處。

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行政院長卓榮泰已在七日聽取海委會、陸委會、交通部與中華電信等報告。由於被破壞的標的是「國際海纜」，隸屬多個國家所共有，卓揆已請海巡署及中華電信務必保全相關證據，未來若向破壞者求償時，便可提供即時且必要的資訊。

卓揆在瞭解事件影響範圍後表示，此次受損部分尚有其他備援方案，因此並未造成民生資通訊的重大影響；然而海纜安全維護涉及重大國安議題，他於會中要求海委會、中華電信、交通部及法務部務必強化應變能力，包括預警系統效能提升，並導入科技，以期強化蒐證及執法效率，加強防範，避免類似狀況再次發生。

行政院發言人李慧芝指出，海巡署已把雷達航跡等蒐證資料函送基隆地檢署偵辦。因應海纜疑似被船舶破壞，海巡署也把海纜登陸點的外海，依照海圖標記海纜位置，做為重點監控海域，同時會持續加強監控管理海域內的海面目標，再有類似案件發生，會立即依法蒐證調查。

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