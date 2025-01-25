獨家》天道盟軍師「川園」遭「同理會」打斷腿 北市警嚴防火併

台北市警察局。（資料照）

2025/01/25 06:00

〔記者劉慶侯／台北報導〕天道盟「鐵霸」重要親信兼軍師「川園」，年前因強勢解決昔日小弟債務糾紛，前（23）日遭到萬華區竄昇的「同理會」分子綁架毆打，打斷他左腿後才釋放。天道盟無法吞忍現四處尋仇，肇事者藏匿無蹤。目前台北市警方全面進行壓制，以防黑道火併。

據了解，此次「踢鐵板」的萬華區「同理會」又稱（同理家族），是仿效昔日犯下信義區夜店殺警案的北市「中山聯盟」，同樣利用聊天群組，由各幫派的年輕一輩游離分子或外圍兄弟串連組成。因此，「同理會」組織龐雜，有事隨時聚攏助陣，暴力性極高。

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「同理會」去年曾為爭奪北市西區養生館重大圍事利益，曾聚眾連砸四家店，此舉被認為有向當地角頭挑釁意味。同時間，「同理會」馮姓男子認為在新莊被設局詐賭，糾眾將對方5人擄走，帶往南港區一處工程行凌虐，直到交付120萬元贖金後，這才獲釋。

「川園」則是國內知名國立大學法律系畢業，和「鐵霸」早就互相認識，結為戰友。更因「川園」的法學素養，也被黑白兩道認為是「文膽」型人物。他甚至娶了「鐵霸」的妹妹，兩人之間更是親上加親的「鐵關係」。

近年，在「鐵霸」躋身天道盟幫主之位後，「川園」似乎有意淡出天道盟的黑幫軍師角色，轉而積極從商，但脾氣有點「犟」的他，仍是難免得罪人。

據了解，「川園」綽號「十九」的小弟，年前與「同理會」成員合資組織博奕賭檔，但後來因故拆夥，雙方最後為拆資問題起糾紛。「川園」得知，憑著他在江湖的地位進行威壓協調，一度看似平靜解決。

「同理會」成員隱忍一陣子後，認為應該還是各承擔一半，希望拿回350萬元，於是近期四處放話和找尋「十九」，要求討回公道。「十九」得知訊息對他不利，聞風藏匿。「同理會」便將目標轉向當初出面「圍事」的「川園」身上。

據了解，23日下午近5時左右，疑有4名「同理會」黑衣人，明目張膽的前往「川園」位在文山區住處，將他擄往萬華區雙園街某處，把他頭臉遮住後，由其中一人動手痛毆，並把「川園」左腿打骨裂後，才將他釋回。

天道盟太陽會得知他們「軍師」居然被江湖小毛頭報復毆辱，也全面動員，除了要找「十九」外，也要找動手者討回面子，態勢似乎一發不可收拾。

台北市警方得知後，立即透過各方管道進行壓制，但警方疑似無法掌握流竄性極強又複雜的「同理會」年輕一代分子，以致無法有效釐出涉案嫌犯，案情陷入凝滯，江湖風雲態勢緊繃。

北市警局為防制黑幫蠢動，現責令台北市刑警大隊、萬華分局與文山二分局共同組成專案小組偵辦，並透過管道壓制。

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