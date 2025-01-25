連假首日迎返鄉潮 國道7大地雷路段一次看

北部區段路況預估。（高公局提供）

2025/01/25 08:30

〔記者林志怡／台北報導〕今日迎來春節連假首日，民眾一早陸續動身返鄉，交通部高公局預估，今日上午重點壅塞路段為國1南向楊梅－新竹、彰化系統－埔鹽系統；國3南向土城－關西、快官－霧峰；國5南向南港系統－頭城；國4西向潭子系統－豐勢；國10東向鼎金系統－燕巢系統等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。

高公局國道路況預報員陳恩柔表示，截至上午7時為止，國道累積交通量達到12.5百萬車公里，高公局預估今日國道全線交通量可達106百萬車公里，國道5號南向雪隧通過量累計6854餘輛次，較去年減少29%，主要與今年小年夜前連假時間較長、交通量分散有關。

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陳恩柔說，目前北部地區南向湖口服務區路段車流量逐漸變多，但車速可維持80公里以上，中部與南區路段車流正常，國道5號南向的南港系統－頭城路段車流量逐漸增加，但車流大致正常。

今日是連假首日，車流以南向、集中在上午為主，針對北部國道路況預估，陳恩柔指出，國道5號南向南港系統－頭城路段、國道3號中和－關西、國道1號楊梅－頭份路段早上9時至下午3時期間會有車多雍塞情況。

中部路段方面，國道1號南向的彰化系統－埔鹽系統早上9時－下午3時期間車流量大，國道3號快官－霧峰路段中午前有車潮聚集的情況；南部路段則有國道10號東向鼎金系統－燕巢系統早上9時－中午期間車多壅塞。

考量國道在初一至初五期間車流量集中，有多項疏導措施，今日實施單一費率、開放路肩、匝道儀控等，且為避免塞車情況，建議西部南向用路人在早上6時前或中午12時後出發，國道5號南向則建議早上5時前或下午5時後再使用國道。

春節連假交通疏導措施。（高公局提供）

南部區段路況預估。（高公局提供）

中部區段路況預估。（高公局提供）

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