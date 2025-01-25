川普政府公告 墨西哥灣正式改名美國灣

新任美國總統川普簽署行政命令，將墨西哥灣更名為美國灣，一名女子在墨西哥灣海岸的碼頭上鍛鍊身體。（路透）

2025/01/25 09:53

〔中央社〕美國總統川普政府內政部今天表示，已正式將「墨西哥灣」改名「美國灣」，位於阿拉斯加州的北美最高峰「迪納利」也改叫「麥金里山」。

路透社報導，川普本月20日上任後祭出一連串行政行動，以履行競選承諾，包括下令改名。

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內政部在聲明中說：「遵循總統指示，墨西哥灣（Gulf of Mexico）現在將正式更名為美國灣（Gulf of America），北美最高峰將再次以麥金里山（Mount McKinley）命名。」

阿拉斯加州的高聳山峰先前曾被稱為麥金里山，以紀念美國前總統麥金里（William McKinley），但在1975年應阿拉斯加州要求更名為迪納利（Denali），這在當地原住民語中的意思是「高」。

內政部表示：「這些更名重申國家對保護美國非凡遺產的承諾，確保美國後代頌揚自家英雄遺產和歷史資產。」

川普在20日就職演說中表示，1897年至1901年擔任總統的共和黨人麥金里「透過關稅和才華讓我們的國家變得非常富有，他是天生的商人」。麥金里是擴張主義時代的美國領導人，取得夏威夷、關島和波多黎各作為領土。夏威夷後來成為美國的一州。

雖然川普可以指示美國地質調查所（USGS）改變對墨西哥灣的稱呼方式，但這種更名不太可能獲得國際認可。

墨西哥和美國一樣瀕臨這片水域，海岸線也很長。墨西哥表示，墨西哥灣的名稱是國際公認，數百年前的航海文獻就是用此名稱。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）本月稍早開玩笑地建議將涵蓋美國的北美洲更名為「墨西哥美洲」（Mexican America），因為這是早期地圖上所使用的歷史名稱。

美國總統川普政府內政部今天表示，已正式將「墨西哥灣」改名「美國灣」。（美聯社）

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