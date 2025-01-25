美媒：魯比歐下令凍結援外支出90天 對台影響待觀察

美國新國務卿魯比歐今天發布新指引，暫停支出現有的大部分援外資金，為期90天且立即生效。（路透）

2025/01/25 10:16

〔中央社〕美媒報導，美國新國務卿魯比歐今天發布新指引，暫停支出現有的大部分援外資金，為期90天且立即生效。報導引述現任及前官員指出，新指引似乎停止對台灣等主要盟友的援助。國務院尚未回覆中央社相關提問。

根據美國政治新聞媒體Politico取得的國務院文件，魯比歐（Marco Rubio）向所有外交及領事人員發布新指引，要求國務院職員對幾乎所有「現有對外援助資金計畫」發出「停止執行令」。

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美國總統川普簽署行政命令暫停所有援外計畫90天，待國務卿審查。Politico指出，魯比歐這波新指引的範圍似乎比川普的行政命令更廣。目前還不清楚川普的行政命令是否會影響已撥款的資金或對烏克蘭的援助。

Politico引述知情的3名現任及兩名前任官員指出，新指引代表國務院停止將援助資金撥給美國政府先前已核准的計畫。新指引的廣度令一些國務院官員感到吃驚，其中一位說，「國務院完全以核爆級的方式處理對外援助」。

不過，新指引仍有解讀空間，也列出一些例外，例如埃及和以色列的外國軍事融資將繼續執行，也允許緊急糧食援助等。文件也指出，所有決定須「符合相關援助計畫的條款」。

一名現任國務院官員及兩名在拜登政府任職的前官員表示，這些新指引似乎停止對烏克蘭、約旦及台灣等主要盟友的援助。這些指引可能會讓美國政府面臨民事責任，因為未履行的合約可能被視為違反條款而引發訴訟。

Politico報導，根據這系列指引，國務卿審查後將做出是否繼續、修改或終止援助計畫的決定。

這些指引已經獲得國務院高層官員審核批准，包括國務院顧問尼德漢（Michael Needham）及政策規劃主任安東（Michael Anton）。

國務院預計在指引發布85天內提出報告，並附上魯比歐的建議，供川普參考哪些外援計畫應喊停或是繼續執行。

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