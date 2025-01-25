「加嚴版選罷法」匆匆送抵 政院46分鐘緊急應變提覆議

立法院院會去年底通過修正加嚴版「選罷法」，議事處昨趕在下班前把法案送到行政院，政院緊急召開臨時院會通過覆議案。（行政院提供）

2025/01/25 08:28

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院院會去年底通過修正加嚴版「選罷法」，議事處昨趕在下班前把法案送到行政院，政院緊急召開臨時院會通過覆議案。而從立院送件至通過覆議案，行政院全程僅46分鐘緊急應變。行政院長卓榮泰昨晚在臉書表示，也只有國民黨、民眾黨主導的立法院才會對政府公務人員下這種陰謀手段。

據悉，立法院昨下午4時30分知會總統府即將送案，但並未說明送案內容，直到4時47分，選罷法才送至行政院，行政院緊急致電各部會正副首長開會，臨時院會於下午5時15分至33分召開，會議召開18分鐘。從立院送件至通過覆議案，行政院全程46分鐘緊急應變。

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卓揆在臉書表示，行政院必提覆議，反制立法院的霸凌。基於憲政機關的憲法責任，行政院強烈抗議立法院的故意刁難、玩法弄權，他已經向立法院長韓國瑜表達最大的不滿，也只有國民黨、民眾黨主導的立法院才會對政府公務人員下這種陰謀手段。

卓揆指出，備受爭議的選舉罷免法修法，自從去年12月20日通過後，立法院遲遲不送出，偏偏選在24日下午4時47分，當行政院同仁各自整理辦公處所，準備安心過春節連假的下班前；部會首長也各自在部內向同仁致謝、恭賀新年的時刻，匆匆的送進行政院。

卓榮泰說，這完完全全是非理性的政治算計、是極端不體恤公務人員、只為遂行國眾兩黨政治目的的粗暴行為，為此卻讓公務員必須加班、必須承受壓力、情緒一定受影響，這就是赤裸裸的公開霸凌。

卓榮泰強調，國眾兩黨知道行政院若要提出覆議，就得在連假中勞師動眾、放棄春節休假，要在法定10天內召開臨時院會後，還必須呈總統核可，才能移立法院完成程序，所以經過機關算盡，選擇下班前的時間將案送來，絕對是居心不良、罔顧道義。行政院必須大大方方、正正當當的公開回擊，提出覆議案。

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