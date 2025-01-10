吳遂將軍輪值太歲星君 廖大乙：4生肖作姦犯科恐大禍臨頭

明年蛇年，由吳遂將軍輪值太歲星君。（記者張協昇攝）

2025/01/10 07:40

〔記者張協昇／南投報導〕明年乙巳年是12生肖的蛇年，由吳遂將軍輪值蛇年太歲星君，民俗專家廖大乙表示，明年生肖屬蛇、豬、虎及猴的人犯太歲，流年不利，易犯爛桃花、小人、破財及喪門，應多行善以化解災厄，尤其輪值歲神吳遂將軍相傳擅於摘奸發伏，為正義與智慧的化身，這4生肖的人若作姦犯科、貪贓枉法，恐大禍臨頭!

廖大乙指出，俗語說:「太歲當頭坐，無喜恐有禍，太歲出現來，無病恐破財」，明年乙巳年蛇年，生肖屬蛇坐犯太歲、生肖屬豬正沖太歲、生肖屬虎及猴則偏沖太歲，這4生肖的人明年整體運勢不佳，易犯小人、破財，家中若有年長的長輩，則要注意恐有喪門 ，加上明年閏六月，是俗稱的「雙春年」，這4生肖的人也容易犯爛桃花，已婚男女同事相處要注意禮節與分寸，避免發生不倫戀後悔莫及。

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廖大乙強調，尤其明年輪值的歲神是吳遂星君，生於宋朝的吳遂將軍當過縣令，相傳最擅長摘奸發伏，揭發隱蔽惡行，因此這4生肖的人明年若從事詐騙、販毒、暴力討債等作姦犯科行為，以及貪贓枉法者，無異是向有正義化身之稱的吳遂將軍挑戰，更易遭致嚴重災厄。

廖大乙認為，明年犯太歲的人，除可到廟宇安太歲外，其實可於農曆正月初九至十五這段期間，剪下農民曆附贈的太歲符，貼於面向神明桌與神佛同位的右側牆壁，自行在家中DIY安太歲，若家中沒有神明廳，則可將太歲符安放在書桌或辦公桌左側，如此隨時提醒自己犯太歲，必須謹言慎行，效果也會很好，年末十二月二十四日送神日後焚香禱告或默念感謝太歲星君庇佑後將太歲符火化即告圓滿，最重要的是犯太歲的人這一年要行正道及心存善念，並多布施行善及孝敬父母長輩，自然就能獲得太歲星君賜福而消災解厄、逢凶化吉。

至於今年犯太歲龍、狗、兔、牛、羊5生肖的人，則會丕極泰來，工作事業不順遂的人同樣要行善廣植福田，把握谷底翻身機會，會有升官發財等意想不到收穫。

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明年蛇年生肖屬蛇、豬、虎及猴的人犯太歲，可到廟宇安太歲、點太歲燈。（記者張協昇攝）

民俗專家廖大乙表示，民眾可剪下農民曆附贈的太歲符，貼於面向神明桌右側與神佛同位牆壁，自行在家中DIY安太歲。（記者張協）

坊間農民曆均附贈太歲符，並教導民眾如何自行在家中DIY安太歲。（記者張協昇攝）

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