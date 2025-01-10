為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    銀白合歡山！遊客嗨喊「下冰霰」 徹夜守候堆「冰人」

    遊客堆出的「冰人」排成一排。（臺灣追雪團團長江文正提供）

    遊客堆出的「冰人」排成一排。（臺灣追雪團團長江文正提供）

    2025/01/10 08:28

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕強烈大陸冷氣團帶來低溫，合歡山從凌晨3點開始下冰霰，昨日就上山等雪的遊客，即使等到的是冰霰，但天未亮就在武嶺停車場興奮地堆「冰人」，而松雪樓一早冰霰堆積已有0.2公分，林保署南投分署人員說，降下冰霰時，偶爾有看到天空飄下雪片。

    合歡山上的武嶺、合歡山遊客中心、松雪樓，今天凌晨3點後陸續下起冰霰，號召團友上山追雪的「臺灣追雪團」團長江文凌晨3點多PO出武嶺下冰霰的影片，在松雪樓的網友回應「這裡還沒有下！」不過不久之後松雪樓也開始下冰霰。林保署南投分署表示，該分署人員發現下冰霰時，偶爾會飄下雪片，只是冰霰仍佔多數，到上午7點過後松雪樓冰霰堆積厚度約0.2公分。

    「臺灣追雪團」團長江文正與部分提早上山等雪的團友，天還未亮就興奮地堆「冰人」，有人拿雪人造型的製冰盒，將冰霰放進去打開就是好看的雪人；有人則拿碗盛冰再塑形，一樣堆出可愛的小冰人。

    江文正說，清晨6、7點溫度是-1度，溫度夠低，推測是水氣不夠，因此武嶺只下冰霰，下過冰霰之後，有可能就會等到飄雪。

    公路局中區養護工程分局則提醒，今天從鳶峰到小風口，路面結冰，上山遊客的汽車都要加掛雪鏈。

    松雪樓門外的地上又是一片雪白。（林保署南投分署提供）

    松雪樓門外的地上又是一片雪白。（林保署南投分署提供）

    上午督導7點，合歡山遊客中心外的冰霰景致。（林保署南投分署提供）

    上午督導7點，合歡山遊客中心外的冰霰景致。（林保署南投分署提供）

    台14甲線合歡山遊客中心附近路段，地面鋪著白色冰霰。（林保署南投分署）

    台14甲線合歡山遊客中心附近路段，地面鋪著白色冰霰。（林保署南投分署）

    合歡山武嶺凌晨開始下冰霰。（臺灣追雪團團長江文正提供）

    合歡山武嶺凌晨開始下冰霰。（臺灣追雪團團長江文正提供）

    天還未亮上山等雪遊客就開始堆「冰人」。（臺灣追雪團團長江文正提供）

    天還未亮上山等雪遊客就開始堆「冰人」。（臺灣追雪團團長江文正提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播