銀白合歡山！遊客嗨喊「下冰霰」 徹夜守候堆「冰人」

遊客堆出的「冰人」排成一排。（臺灣追雪團團長江文正提供）

2025/01/10 08:28

〔記者陳鳳麗／南投報導〕強烈大陸冷氣團帶來低溫，合歡山從凌晨3點開始下冰霰，昨日就上山等雪的遊客，即使等到的是冰霰，但天未亮就在武嶺停車場興奮地堆「冰人」，而松雪樓一早冰霰堆積已有0.2公分，林保署南投分署人員說，降下冰霰時，偶爾有看到天空飄下雪片。

合歡山上的武嶺、合歡山遊客中心、松雪樓，今天凌晨3點後陸續下起冰霰，號召團友上山追雪的「臺灣追雪團」團長江文凌晨3點多PO出武嶺下冰霰的影片，在松雪樓的網友回應「這裡還沒有下！」不過不久之後松雪樓也開始下冰霰。林保署南投分署表示，該分署人員發現下冰霰時，偶爾會飄下雪片，只是冰霰仍佔多數，到上午7點過後松雪樓冰霰堆積厚度約0.2公分。

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「臺灣追雪團」團長江文正與部分提早上山等雪的團友，天還未亮就興奮地堆「冰人」，有人拿雪人造型的製冰盒，將冰霰放進去打開就是好看的雪人；有人則拿碗盛冰再塑形，一樣堆出可愛的小冰人。

江文正說，清晨6、7點溫度是-1度，溫度夠低，推測是水氣不夠，因此武嶺只下冰霰，下過冰霰之後，有可能就會等到飄雪。

公路局中區養護工程分局則提醒，今天從鳶峰到小風口，路面結冰，上山遊客的汽車都要加掛雪鏈。

松雪樓門外的地上又是一片雪白。（林保署南投分署提供）

上午督導7點，合歡山遊客中心外的冰霰景致。（林保署南投分署提供）

台14甲線合歡山遊客中心附近路段，地面鋪著白色冰霰。（林保署南投分署）

合歡山武嶺凌晨開始下冰霰。（臺灣追雪團團長江文正提供）

天還未亮上山等雪遊客就開始堆「冰人」。（臺灣追雪團團長江文正提供）

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