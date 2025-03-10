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    週二北東零星雨 各地溫暖中南部高溫飆30度

    週二東半部有零星降雨之外，其他地區大致是多雲到晴的天氣。（資料照）

    週二東半部有零星降雨之外，其他地區大致是多雲到晴的天氣。（資料照）

    2025/03/10 21:35

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕週二水氣略增，北部和東半部有零星降雨，其他地區大致是多雲到晴的天氣，白天高溫25度以上，中南部可達28至30度，日夜溫差仍較大，早出晚歸請適時增添衣物避免著涼；另外，西半部擴散條件差，污染物易累積，中南部地區短時間可能達紅色警示等級。

    中央氣象署預報，週二水氣略為增多，清晨至傍晚北部地區和中部山區雲量也會增多，可能也有零星的降雨，不過整體雨勢並不會太大；今晚至明上午、明晚台南以北地區以及明晚起金門、馬祖都要留意局部霧或者是低雲影響能見度，行車用路請注意安全，如果有離島的交通往返也請留意相關航班資訊。

    氣溫方面，北部、東半部白天高溫25至27度，中南部高溫可以達到28至30度，整體是相當溫暖的天氣，不過夜晚清晨中部以北、宜蘭低溫16到17度，其他地區低溫則是18到20度。

    天氣風險公司提醒，有微弱鋒面掠過台灣北方海面，結構很弱不明顯，但是會伴隨雲層通過台灣以北，北部、東半部的雲量將會增多，山區受地形抬升作用影響，降雨的可能性又比平地要來得高，天氣稍微有點不穩定的狀況，提醒北台灣、東半部的朋友要注意。中南部就比較不受影響，大致仍維持多雲到晴的天氣。

    紫外線方面，除了澎湖縣、台東縣為「過量級」；其餘縣市均為「高量級」。

    空氣品質方面，環境風場為偏東風至東南風，西半部擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；台南以北地區及馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；馬祖、澎湖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級，中南部地區短時間可能達紅色警示等級。

    中南部白天高溫可以達到28至30度，日夜溫差仍較大。（擷取自中央氣象署）

    中南部白天高溫可以達到28至30度，日夜溫差仍較大。（擷取自中央氣象署）

    紫外線方面，除了澎湖縣、台東縣為「過量級」；其餘縣市均為「高量級」。（擷取自中央氣象署）

    紫外線方面，除了澎湖縣、台東縣為「過量級」；其餘縣市均為「高量級」。（擷取自中央氣象署）

    空氣品質方面，馬祖、澎湖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級，中南部地區短時間可能達紅色警示等級。（擷取自空氣品質監測網）

    空氣品質方面，馬祖、澎湖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級，中南部地區短時間可能達紅色警示等級。（擷取自空氣品質監測網）

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