學甲88槍槍擊案 「紅龜」洪政軍判10年、王文宗6月定讞

台南學甲88槍槍擊案涉案主嫌「紅龜」洪政軍（圖中、白外套遮住手銬）在中國落網，押解返台。（資料照）

2025/03/14 11:15

〔記者張文川／台北報導〕2022年11月10日台南市學甲區發生88槍槍擊案，綽號「紅龜」的角頭洪政軍教唆槍手孔祥志作案開槍，學甲慈濟宮董事長王文宗被檢方指控為幕後指使者；二審高等法院台南分院判洪政軍10年、孔祥志8年、王文宗無從證明是主使者，僅依隱匿犯人罪輕判6月徒刑可易科罰金；最高法院今駁回檢辯上訴定讞。

同案其餘共犯，包括負責接應的楊展華、郭建彰皆判刑5月；一審獲判無罪的司機李奇漢，二審改依幫助犯判刑1年；蔡金郎、謝俊誠無罪。全案8人全部判決確定。

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判決指出，2022年11月10日凌晨，槍手孔祥志從台南市區花園夜市騎備妥的機車到學甲區，持非制式衝鋒槍，先後朝無黨籍台南市議員謝財旺服務處外掃射30槍、民進黨前中執委郭再欽的公司外開58槍。

檢警循線查出，孔祥志作案前頻繁與其追隨的大哥洪政軍聯繫，作案機車、作案後接應地點、接應人都是洪安排，洪、孔犯後偷渡到中國藏匿，在中國的生活開銷均由其支應，王文宗隨後曾赴中與洪碰面談及案情。

洪政軍、孔祥志逃亡108天後，於中國廈門落網，遣返回台。

一審台南地院認定，孔、洪2人與郭再欽、謝財旺並無深仇大恨或有重大政治、經濟利益糾葛，可知洪、孔背後另有人策劃主使。

2023年4月，警方從謝財旺姪子謝俊誠與孔祥志手機裡的2張槍枝照片與訊問結果，檢方依據王文宗曾與郭再欽、謝財旺在政治、經濟上有嫌隙而交惡，起訴認定王文宗是主謀。

歷審法官認為，依檢方所提的證據，只能證明王文宗與郭、謝原先於私誼及政治互動緊密，2018年議長選舉後，王雖與郭、謝決裂，但不能僅憑此推論被害人沒有其他仇怨者，無法證明王就是幕後指使者，故僅依隱匿犯人罪判刑6月定讞。

學甲慈濟宮董事長王文宗。（資料照）

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