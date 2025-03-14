抖音「快錢」騙局！越南移工車手提款首日被查獲 異鄉淘金夢碎

越南移工當車手，被警方查獲。（警方提供）

2025/03/14 11:23

〔記者張軒哲／台中報導〕詐騙手法一再翻新，甚至吸收外籍人士當車手，台中市大雅警分局昨日查獲25歲陳姓越南籍男移工身上持有3張提款卡，且背包裝滿剛提領的19萬元，警方盤查後，陳男表示是在抖音上看到「快速賺錢」的訊息，稱提款一天可獲3000元報酬，便依指示操作，沒想到才第一天就被警察查獲，陳男憂心恐遭判刑，異鄉淘金夢碎。

潭子分駐所警員鄒淅之執行勤務，至潭子區勝利路一間超商進行熱點巡查時，發現一名男子在ATM前多次提領大筆現金，行跡可疑，遂上前盤查。陳男聲稱是自己的款項，惟3張提款卡皆非登記於其名下，加上其言辭閃爍，無法清楚交代款項來源，遂引起鄒員進一步懷疑。經鄒員耐心追問，最終突破心防。鄒員後續隨即將陳男帶返所偵辦，並依洗錢防制法及詐欺罪將其移送偵辦，將持續追查詐欺集團，以防止更多民眾受害，保住大眾的血汗錢。

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大雅警分局分局長劉明興表示，打擊詐欺是警政當前的重點工作，詐騙損失金額可能是民眾一輩子的積蓄，若發現可疑人士一邊打電話且持多張卡片占用提款機，應立即撥打110報案，全民一起當柯南，共同守護財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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