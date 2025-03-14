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    獨家》幫男友報名護膚體驗吃醋 狂女友砸店扒光美容師衣服

    蘇姓美容師被砸店，且遭扒光衣服羞辱。（示意圖）

    蘇姓美容師被砸店，且遭扒光衣服羞辱。（示意圖）

    2025/03/14 22:41

    〔記者王捷／台南報導〕侯姓女子替男友報名蘇姓美容師的護膚課程，當她得知男友獨自去上第二堂課時醋勁爆發，去年9月喝醉後一早去美容院砸店，當場扒光蘇女衣服羞辱她。台南地方法院認為惡性重大，處6個月徒刑，可易科罰金。

    據了解，蘇女持有多項專業證書，她開設的美容院提供全方位美容，除了美睫、紋繡還有美甲；另有手部、足部保養修飾，全身岩盤浴與除毛，且強調使用進口產品。侯女則替男友一次報名兩堂護膚課程，第一堂課上完，侯女跟男友都很滿意，但第二堂課男友卻獨自前往上課，讓侯女醋勁大發。

    侯女過去曾因傷害、侵入住宅及違反個資法等罪遭判刑，去年9月一早，侯女疑似喝醉了，到蘇女的美容院，先拿酒瓶砸毀玻璃門後強行進入，接著以麥克風架破壞店內設備，包括保養品展示櫃、材料推車、立燈、電視及廁所，造成嚴重財物損害。

    侯女進入店內後，隨即對蘇女拳打腳踢，拉扯其頭髮，並強行脫去她的衣物，使其僅剩內衣褲，藉此羞辱對方。期間，侯女還曾對蘇女出言恐嚇，讓她身心受創，並長期生活在恐懼之中。事發後，蘇女向警方報案，警方經調查後，將侯女依傷害、毀損、強制及侵入住宅罪嫌送辦。

    法院審理時認為，侯女行為目無法紀情節惡劣，且過去已有多項前科，未曾與蘇女進行和解，並未展現悔意。法院依傷害罪判處有期徒刑6個月，並依刑法累犯規定加重刑，可易科罰金，每日2000元折算。

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