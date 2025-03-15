他「自然懷孕」生1子喊我驕傲 還想再生更多

27歲跨性別男性Malachi Clarke成為英國首名公開分享自然懷孕經歷的男性。（擷取自社群平台「Ｘ」）

2025/03/15 00:00

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕跨性別群體逐漸受到關注，他們的故事也越來越多浮出檯面。英國一位男同志以不同於常規的方式成為父親，他以男性身分自然懷孕生子，成為英國第一位公開談論自身經歷的跨性別男性。他與伴侶、兒子組成了幸福家庭，甚至計劃生更多。

《鏡報》報導，27歲馬拉奇（Malachi Clarke）出生時是女性，但從小就覺得自己與其他女孩不同。他討厭洋裝、長髮與化妝，熱愛運動，喜歡與男孩們玩在一起。直到17歲，他才透過網路接觸到跨性別概念，進而確立性別認同，向家人出櫃。

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19歲時，他開始注射睪固酮，20歲切除乳房，2021年正式取得性別認證，法律上成為男性。然而，在這段尋找自我的旅途中，他沒想到，自己會以特別的方式迎來新生命。

3年前，馬拉奇透過交友平台認識了31歲的男同志查理（Charlie Bennett），兩人一拍即合，感情迅速發展，對彼此完全坦誠。當時，馬拉奇因為長期服用睪固酮導致嚴重的痤瘡，暫停了賀爾蒙療程，這讓他的生理週期恢復正常。

沒想到，幾個月後，他竟懷孕了。對於這個突如其來的轉折，馬拉奇說：「懷孕讓我比任何時候都更感覺自己是馬拉奇。我從未認為性別應該被侷限在特定的生理條件裡，我就是一個有子宮的男人。」而查理也完全接受馬拉奇的身體狀況，他說，自己愛的是這個人，而非特定的生理特徵，「我們就是彼此的靈魂伴侶，這才是最重要的。」

如今，兩人的兒子已經2歲，親暱喊馬拉奇為「把比」，叫查理「把拔」。然而，儘管馬拉奇在法律上已經是男性，他在兒子的出生證明上仍然被登記為「母親」，查理則是「父親」。這種法律上的矛盾，使他在官方文件上同時具有男性與女性的身分。

當然，他們也意識到未來可能會面臨來自社會的異樣眼光，甚至擔心孩子可能會受到欺凌。「我們不會隱瞞任何事情，會坦率地告訴他他是如何誕生的。世界正在改變，我們希望當他成長時，社會已經變得更加包容與多元。」

對於未來，馬拉奇說，「我很自豪能夠作為男性懷孕生子，我還想再來一次。我們希望我們的孩子能夠有個朋友陪伴他成長。」

'I'm the UK's first man to fall pregnant naturally - and I want more kids'https://t.co/0ja693ICmR pic.twitter.com/LtjzmWbAJW — The Mirror （@DailyMirror） March 9, 2025

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