他「自然懷孕」生1子喊我驕傲 還想再生更多

〔即時新聞/綜合報導〕跨性別群體逐漸受到關注,他們的故事也越來越多浮出檯面。英國一位男同志以不同於常規的方式成為父親,他以男性身分自然懷孕生子,成為英國第一位公開談論自身經歷的跨性別男性。他與伴侶、兒子組成了幸福家庭,甚至計劃生更多。

《鏡報》報導,27歲馬拉奇(Malachi Clarke)出生時是女性,但從小就覺得自己與其他女孩不同。他討厭洋裝、長髮與化妝,熱愛運動,喜歡與男孩們玩在一起。直到17歲,他才透過網路接觸到跨性別概念,進而確立性別認同,向家人出櫃。

19歲時,他開始注射睪固酮,20歲切除乳房,2021年正式取得性別認證,法律上成為男性。然而,在這段尋找自我的旅途中,他沒想到,自己會以特別的方式迎來新生命。

3年前,馬拉奇透過交友平台認識了31歲的男同志查理(Charlie Bennett),兩人一拍即合,感情迅速發展,對彼此完全坦誠。當時,馬拉奇因為長期服用睪固酮導致嚴重的痤瘡,暫停了賀爾蒙療程,這讓他的生理週期恢復正常。

沒想到,幾個月後,他竟懷孕了。對於這個突如其來的轉折,馬拉奇說:「懷孕讓我比任何時候都更感覺自己是馬拉奇。我從未認為性別應該被侷限在特定的生理條件裡,我就是一個有子宮的男人。」而查理也完全接受馬拉奇的身體狀況,他說,自己愛的是這個人,而非特定的生理特徵,「我們就是彼此的靈魂伴侶,這才是最重要的。」

如今,兩人的兒子已經2歲,親暱喊馬拉奇為「把比」,叫查理「把拔」。然而,儘管馬拉奇在法律上已經是男性,他在兒子的出生證明上仍然被登記為「母親」,查理則是「父親」。這種法律上的矛盾,使他在官方文件上同時具有男性與女性的身分。

當然,他們也意識到未來可能會面臨來自社會的異樣眼光,甚至擔心孩子可能會受到欺凌。「我們不會隱瞞任何事情,會坦率地告訴他他是如何誕生的。世界正在改變,我們希望當他成長時,社會已經變得更加包容與多元。」

對於未來,馬拉奇說,「我很自豪能夠作為男性懷孕生子,我還想再來一次。我們希望我們的孩子能夠有個朋友陪伴他成長。」

