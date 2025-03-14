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    乾瞪眼！巴拿馬運河港口售美國財團 中國竟無力嚴懲李嘉誠

    李嘉誠家族集團將全球43座港口出售貝萊德為首的財團，因而惹腦北京。（路透）

    李嘉誠家族集團將全球43座港口出售貝萊德為首的財團，因而惹腦北京。（路透）

    2025/03/14 22:09

    〔編譯魏國金／台北報導〕香港首富李嘉誠家族控制的長江和記實業公司，上週將旗下43座全球港口，包括巴拿馬運河兩端港口，出售給以美國貝萊德為首的財團。儘管中國政府大為光火，痛批長和集團「背叛和出賣全體中國人」，不過能嚴懲李嘉誠的手段並不多。

    彭博報導，自1980年代晚期以來，李嘉誠因中國政治的不穩定性，一再降低其集團對大中華區的曝險，此策略有助於限制該交易引發的政治後果。長和實業營收中，僅12%來自中國與香港的業務，而歐洲、北美與澳洲佔其餘大部分。

    報導指出，李嘉誠的房地產子公司長江實業集團在中國的投資較多，但程度上不及其他香港地產巨頭，而在房市正進行痛苦修正之際，北京或許對於採取任何恐導致市場進一步動盪的壓迫行動，將會再三思考。

    Quiddity顧問公司分析師布倫納哈塞特（David Blennerhassett）說，「沒有任何直接證據顯示，中國能合法阻擋長和集團向貝萊德出售港口的交易，雙方應預料到這種民族主義的強烈反對」。

    中共中央港澳工作辦公室與國務院港澳事務辦公室官網，13日藉由轉載香港大公報評論，抨擊該交易是「沒有腰骨的跪低，是唯利是圖、見利忘義、漠視國家利益、民族大義」。

    彭博報導，這項價值190億美元的交易，顯然符合李嘉誠家族與美國利益，美國總統川普不再稱中國控制巴拿馬運河，並讚揚美國「奪回」該貿易航道。

    大公報抨擊此交易是「美國運用國家力量，通過脅迫丶施壓丶利誘等卑鄙手段，侵吞他國正當權益的霸權行徑」。該文說，「面對如此大事大義大節，有關企業當三思，應好好想想自己要站在什麼立場、站在哪一邊」。

    儘管中國措辭激烈，不過Port Shelter投資管理創辦人兼執行長哈里斯（Richard Harris）說，該交易保留中國與香港港口，因此維護了中國國家安全，「我認為這更多是政治論調，而非指示或要求」。

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