2014政治獻金線上金流涉內帳？許富舜：款項直入監察院專戶

民眾黨主席柯文哲、妻子陳佩琪。（資料照）

2025/01/10 06:44

首次上稿 01-09 23:00

更新時間 01-10 06:44

〔記者楊心慧／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金案被起訴，昔日學生許富舜醫師日前爆料，曾親眼見到不明來源的錢被柯帶回家，陳佩琪則表示將提告。節目《政治讀新術》9日討論陳佩琪如今不敢再提此事，主持人王義川在節目上指出許富舜單獨設計2014年柯文哲的政治獻金電子金流系統，知道很多內帳，如今陳佩琪不敢告就是因為怕許富舜抖出更多內幕；許富舜今晚澄清，整個系統參與協助的人很多，目的就是確保公開透明，系統也有確保安全與潛在違規交易。

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王義川表示，許富舜寫了政治獻金電子金流系統，若當時多了一個欄位叫做免收據，請問資料庫在誰手上？就在許富舜手上，也許許富舜寫的是內帳，陳佩琪如果敢告許富舜，他就會把系統交出來，許富舜還出來說他幫忙寫系統。

台北市議員簡舒培表示，當時線上捐款系統寫此程式的只有許富舜一個人，網路上點一個鍵進去就可捐款給候選人的，柯文哲是先例，也就是許富舜的系統是首創，後來很多人看到覺得很棒也開始研發，就可以知道為何陳佩琪為何不敢講話。

許富舜9日晚表示，他當時就和律師討論過，依據《政治獻金法》規範，調整與網路、金流公司相關的合約及網頁架構等細節，並確保合約簽署，線上金流的設計與合約確保所有捐款直接進入政治獻金專戶，該系統僅能處理個人捐款及小額匿名捐款，一開始加入防範機器人干擾高頻捐款的架構，以確保安全與潛在違規交易。

許富舜說，一開始TonyQ撰寫相關程式，並負責資料庫的維護與保有，此後夥伴陸續投入學術研究，探討柯文哲現象及其外溢效應，整體捐款流程、網頁設計與系統架構經過多次優化，有太多人幫忙，特別是數位金流專家戴季全強化捐款流程順暢與速度，該系統、合約及架構等具有公開透明的公益性質，因此未申請專利，並再次感謝所有參與夥伴。

許富舜最後呼籲，監察院應設立公版架構，並嚴格管理政治獻金募款行爲與金流，其受款方需爲監察院政治獻金專戶，且任何金流必須直接匯入，杜絕違規與違法事件。

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