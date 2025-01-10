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    台中罷免連署起風了！四叉貓、八炯、閩南狼12日台中助陣

    「台中覺醒．展翅廢翔」團隊12日將前進南屯國民運動中心推出罷免連署活動，包括四叉貓、八炯、閩南狼、女神下午茶、阿楚等均將到場助陣。（圖：「台中覺醒．展翅廢翔」提供）

    「台中覺醒．展翅廢翔」團隊12日將前進南屯國民運動中心推出罷免連署活動，包括四叉貓、八炯、閩南狼、女神下午茶、阿楚等均將到場助陣。（圖：「台中覺醒．展翅廢翔」提供）

    2025/01/10 08:41

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕藍白攜手在立法院強橫修法，引爆民怨，「冬季青鳥在台中，濫權立委究責會」日前在台中樂成宮舉辦，吸引千人響應，現場公民團體發起的罷免連署攤位也人氣「爆桌」，不少人直呼「台中人醒了」，中4罷免廖偉翔「台中覺醒．展翅廢翔」團隊趁熱追擊，12日將前進南屯國民運動中心推出罷免連署活動，包括四叉貓、八炯、閩南狼等人均將到場助陣，號召民眾一同支持，除中4選區外，其餘地區的罷免提議書也收受。

    國會修法亂象，藍綠均喊出要罷免對方陣營立委，儼然將進入大罷免時代，台中市立委2、3、4、5、6選區目前均有公民團體推出罷免國民黨立委連署，日前一場間在樂成宮舉辦的「冬季青鳥在台中，濫權立委究責會」，吸引逾千人潮相挺，現場公民團體也到場推出罷免連署，除台中市立委2、3、4、5、6選區有罷免連署設攤外，連雲林縣罷免丁學忠的攤位前來設攤都有人連署，吸引「爆桌」人氣。

    「台中覺醒．展翅廢翔」團隊趁熱12日將前進南屯國民運動中心推出罷免連署活動，包括四叉貓、八炯、閩南狼、女神下午茶、阿楚等均將到場助陣，配合春節將至，現場也發送「好運蛇過來」春節小物，包括紅包袋、蛇年春聯、台灣尚勇、貼紙等，希望民眾一起共襄盛舉，除中4選區外，其餘地區的罷免提議書也收受。

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