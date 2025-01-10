賴瑞隆妻皮包遺失手機定位掉在藍營里長家巷口 里長涉侵占被送辦

賴瑞隆妻子的包包和手機在左營區遺失，卻在三民區某陳姓里長家附近巷口先找到手機，包包於2天後被里長送到派出所，里長被依侵占罪送辦。（民眾提供）

2025/01/10 15:17

〔記者許麗娟／高雄報導〕民進黨立委賴瑞隆去年底在高雄市左營區舉辦一場餐敘，活動中，陪同出席的賴妻陳怡元發現裝有iPhone手機的手提包不見，經報警並透過手機定位，當晚在三民區嫩江街一處巷口找到手機，2天後，當地一名國民黨籍的陳姓里長拿著賴妻的包包到派出所，稱是參加餐敘後發現先帶回家，因太忙才這麼晚送到派出所，但警方仍依侵占罪將里長送辦。

為參選高雄市長並獲支持，賴瑞隆去年12月29日晚間在左營區舉辦餐敘活動，邀請基層里長參與，妻子陳怡元也到場支持，當晚9點多活動近尾聲時，陳怡元發現放在座位上的手提包連同手機不翼而飛並報警，因手機定位出現在三民區嫩江街35巷口，警方前往協尋，發現手機被放在陳姓里長住處不遠處的巷口，將找到的手機先歸還陳怡元。

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事件發生後2天，該名陳姓里長突然將陳怡元的包包送到派出所，聲稱在餐會中不知是誰的，想說先拿回家，因為這2天太忙，才遲交警方，並稱不知道手機掉落在巷口。

三民一分局指出，警方去年12月29日晚間10點多接獲賴妻報案包包及手機遺失，經從手機定位，當天晚上11點多在三民區嫩江街35巷口尋獲手機；31日下牛2點多，陳男（71歲）自行至哈爾濱所報案，自首稱拾獲手提包，因涉有侵占嫌疑，員警訊後依侵占罪將陳男函送高雄地檢署偵辦。

對此，賴瑞隆僅簡單回應「很小的事」，記者致電陳姓里長，里長亦只回應「這沒什麼事」，隨即切斷電話。

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