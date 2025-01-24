「加嚴版選罷法」政院提覆議 卓榮泰怒批： 赤裸裸的政治算計

行政院長卓榮泰怒批立法院在野黨團對行政院赤裸裸的政治算計，極度不尊重行政院、各部會及基層公務人員。 （行政院提供）

2025/01/24 19:05

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院院會去年12月20日三讀通過身分證影本加嚴版「選罷法」修正案，國民黨團在農曆春節前最後一個上班日發文函請立法院咨請總統公布選罷法，立法院議事處今（24）日下班前送出選罷法。行政院傍晚召開臨時院會通過覆議案，行政院長卓榮泰怒批，這是立法院在野黨團對行政院赤裸裸的政治算計，極度不尊重行政院、各部會及基層公務人員，未來行政、立法兩院關係如因此受損，立法院必須自行負責。

卓揆說，選罷法第76條、第79條、第80條及第83條加嚴罷免案提議及連署要件，且於修正條文公布日施行。經研議後，有包括「變相提高罷免門檻，過度限制人民罷免權」、「大幅增加提議人之領銜人及各級選舉委員會之行政作業負擔」及「直接適用本屆立法委員，違反國民主權原則、利益迴避原則及公平正義之維護」等窒礙難行之處，依憲法增修條文第3條第2項第2款規定辦理。覆議案呈請總統核可後，會在法定期間內移請立法院覆議。

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卓揆強調，行政院作為國家最高行政機關，除依法行政外，也具捍衛憲政秩序、守護人民基本權利等責任，並應確保相關施政的成效。民主政治應經由討論與溝通的過程來建立共識，本次提出覆議的目的，並非希望升高朝野對立與衝突，而是期待透過憲政運作的過程，請立法院藉由再次審視法案的內容，找出符合國家利益的最大共識，妥適回應公民社會與各界訴求。

卓揆指出，立法院在春節連假前夕，即今（24）日16時47分許匆忙送出「公職人員選舉罷免法」部分修正條文案至行政院；這是立法院在野黨團對行政院赤裸裸的政治算計，極度不尊重行政院、各部會及基層公務人員，行政院也不得不緊急召開臨時院會，經由院會討論與同意，決定後續的救濟行動。卓院長特別向緊急趕來參與院會的各部會正、副首長致歉，同時也會向立法院韓國瑜院長表達高度不滿，未來行政、立法兩院關係如因此受損，立法院必須自行負責。

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