美前總統卡特國葬！拜登、川普等5位「總統」共同致敬

美國總統拜登、候任總統川普和前總統歐巴馬、柯林頓、小布希等人出席在華盛頓國家大教堂舉行的卡特國葬。（路透）

2025/01/10 07:09

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國第39任總統卡特（Jimmy Carter）於2024年12月29日辭世，享嵩壽100歲，是美國史上最長壽的卸任總統。卡特國葬於當地時間1月4日展開，美國政府9日在華盛頓國家大教堂舉行正式葬禮。美國總統拜登（Joe Biden）、候任總統川普（Donald Trump）和歐巴馬（Barack Obama）、柯林頓（Bill Clinton）、小布希（George W. Bush）等3位前總統，以及美國政要、卡特親友齊聚一堂，拜登發表悼詞時盛讚，卡特是一個將信仰、誠實和善良置於政治之上的人。

綜合外媒報導，這是自2018年12月美國前總統老布希（George HW Carter）的葬禮以來，5位美國現任和前總統首次聚首。其中，川普在儀式開始入座前，與他第一任期的副總統彭斯（Mike Pence）「破冰」握手，引起媒體關注。彭斯4年前拒絕協助川普推翻輸給拜登的大選結果，兩人為此鬧翻。此外，前第一夫人蜜雪兒‧歐巴馬（Michelle Obama）並未出席卡特國葬。

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卡特的靈柩當地時間9日上午從美國國會大廈出發，前往華盛頓國家大教堂，伴隨著21響禮炮，當靈柩下台階時，美國海軍樂隊演奏，兩側都是特殊榮譽衛隊成員，之後卡特的靈柩被運往教堂。

82歲的美國總統拜登為老友致悼文，他讚揚卡特的「品格」，稱自己是在1976年選舉中第一位支持卡特競選總統的參議員，「卡特的友誼教會了我，並透過他的生命教會了我，角色的力量不僅僅是我們所擁有的頭銜或權力。」拜登多次以「品格」來描述卡特，指這位前總統教會了他「每個人都應該受到尊嚴和尊重」的必要性。

外媒也回顧卡特從1977年到1981年擔任美國總統期間重要事件，包括與以色列和埃及簽署《大衛營協議》、與中國建交、伊朗人質危機、能源危機等。卡特卸任後，參與調停戰爭、人質危機的斡旋工作，在911恐怖攻擊後反對美國小布希政府攻打伊拉克，2002年獲得諾貝爾和平獎。

神職人員祈禱和祝福之後，在華盛頓國家大教堂的國葬儀式結束。卡特的靈柩和他的家族成員飛回故鄉喬治亞州舉行私人葬禮並安葬。

美國前總統卡特國葬，美國總統拜登、候任總統川普和前總統歐巴馬、柯林頓、小布希等人均出席。（美聯社）

美國總統拜登致詞。（歐新社）

川普與他第一任期的副總統彭斯（Mike Pence）「破冰」握手，引起媒體關注。（路透）

美國前總統卡特的靈柩將移到喬治亞州普萊恩斯舉行私人家庭葬禮和埋葬。（法新社）

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