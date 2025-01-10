贏在起跑點？中國幼稚園「小學化」被檢舉

中國北京市通州區教育委員會9日表示，近期接獲民眾檢舉，反映「迪帆國際幼兒園」有違規辦學問題。（圖擷自網路）

2025/01/10 08:48

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京市通州區1家幼兒園近日被民眾檢舉，疑有「小學化」教學行為，即提前教授小學課程內容、舉行考試測驗，相關單位已責令立即整頓改善。

中國北京市通州區教育委員會9日在微信發布通報稱，近期接獲市民提供線索，反映通州區「迪帆國際幼兒園」有違規辦學問題。

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經調查，「該幼兒園區存在『小學化』錯誤教學行為，違反了幼兒身心發展規律和認知特點，違反了《教育部辦公廳關於開展幼兒園『小學化』專項治理工作的通知》《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例》等相關法令中的規定。」

通州區教育委員會強調，現已命令該幼兒園立即整頓改善，違規線索將移交市場監管部門進行處置。

據中國教育部網站，教育部辦公廳2018年發布關於幼兒園「小學化」專案治理工作通知，「對於提前教授漢語拼音、識字、計算、英語等小學課程內容，堅決予以禁止；對於幼兒園布置幼兒完成小學內容家庭作業、組織小學內容有關考試測驗，堅決予以糾正；社會培訓機構也不得以學前班、幼小銜接等名義，提前教授小學內容。」

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