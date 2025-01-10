近800人保護尹錫悅！南韓總統官邸警衛 5年爆增260人

負責尹錫悅警衛工作的第55警衛隊人數，近5年增加260多人。示意圖。（歐新社）

2025/01/10 06:32

首次上稿 01-09 23:07

更新時間 01-10 06:32

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅因戒嚴令之亂，涉犯濫用職權等罪遭調查。不過，尹錫悅3度無視傳喚，躲在官邸受數百名隨扈保護，來逃避公調處的逮捕。韓媒報導，負責尹錫悅警衛工作的首都防衛司令部第55警衛隊，人數近5年已增加了260多人。

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媒體《韓聯社》報導，截至本月6日，第55警衛隊的任職數就有580人，超過了規定編制數的520人，加上第33憲兵隊的210名人員，同樣也執行總統官邸周邊的護衛任務，因此護衛尹錫悅的軍警總數，已多達近800人。

只不過4年前，在2020年的第一季，第55警衛隊只有320人，之後卻逐年持續增加。南韓共同民主黨議員就表示，相關單位有必要審視第55警衛隊的人數，是否是出於安全考量才進行增員，還是政府另有其他的意圖。尤其，去（2024）年第三季，南韓前國防部長金龍顯被任命之後，第55警衛隊曾擴大至590人。

加上金龍顯因戒嚴令之亂遭逮捕後，第55警衛隊的編制人數，就讓議員覺得更加的可疑。最後，南韓陸軍則澄清，第55警衛隊是因應首都防衛司令部的要求，才超編了隊伍的人數，並非以加強總統官邸的警衛為由，來擴編人員數量。

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