吳慶堂、王美只夫婦今頒贈清寒學生213萬元紅包 18年來已捐出6319萬

啟英、治平高中董事長吳慶堂（右5）、王美只（右1）夫婦，自掏腰包幫助低收入戶家庭學生安心過好年。（記者李容萍攝）

2025/01/09 20:27

〔記者李容萍／桃園報導〕農曆春節將至，桃園市私立啟英、治平高中董事長吳慶堂、王美只夫婦，自2007年連續18年於農曆年前自掏腰包舉辦寒冬送暖活動，幫助低收入戶家庭學生安心過好年，累計迄今共1萬4515名學生受惠，金額達6319萬元；今（9）日共頒發康寧大學127人、治平高中40人、啟英高中99人、嘉義高商31人、後壁高中20人及桃園市低收入戶國中生109人，每人5000元紅包，總計受惠學子426人、頒出213萬元。

6歲喪父的吳慶堂，出身一級貧戶家庭，由母親辛勞撫養他及幼小弟妹成長，對於貧困生活十分感同身受，和被學生暱稱「媽咪」的妻子王美只，以「愛心辦學」理念經營教育志業，把學生視如己出，對家庭經濟困頓學生，平日除供應免費愛心便當，補助畢業旅行、公民等活動旅費，讓學生能安心讀書、順利參與活動，勇敢築夢。

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桃園市政付教育局長劉仲成表示，放眼全台灣沒有哪個私校這麼大手筆提供獎學金給予學生，自工今年第3年參與，見證吳慶堂夫婦認真辦學精神，並秉持「取之社會，用之社會」精神，希望受惠學生未來也能去照顧需要照顧的人。

其中，治平高中一年級學生梁嘉媛，父母離異後父親不知去向，母親擔任房仲業獨力照顧她與龍鳳胎哥哥。她說，目前在班上的學業維持中上，未來希望擔任老師或律師或走政治工作，希望趕快有能力減輕家中的經濟壓力，因為媽媽每個月的薪資收入並不穩定，這次領的春節紅包將全數交給媽媽運用。

啟英高中表演藝術科一年級學生古苡喬，是排灣族原住民，從小因為父親誤入歧途吸食強力膠導致精神錯亂，媽媽獨自撫養四個小孩，原本住在台東，一家人時常搬家只為躲避父親，造就她從小獨立自主個性。她說，心疼母親非常堅強照顧所有兄弟姊妹，看了非常不捨，所了領春節紅包要交給媽媽採買年貨。

王美只強調，貧窮並不可恥也不可怕，貧窮是一種教育也是一種養分，教會學生們要有期待、希望及堅強，她希望這些學生們未來有成就後可以回饋社會。

王美只（左）勉勵學生貧窮並不可恥也不可怕，貧窮是一種教育也是一種養分，未來有成就後可以回饋社會。（記者李容萍攝）

啟英、治平高中董事長吳慶堂（右2）、王美只（左2）夫婦，自掏腰包幫助低收入戶家庭學生安心過好年。（記者李容萍攝）

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