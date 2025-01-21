日本大阪通天閣附近商店街竄烈焰 消防出動42車、1直升機灌救
日本時間下午5點（台灣時間下午4點）左右，有民眾通報消防單位，位在大阪通天閣附近的本通商店街失火。（圖擷取自@totsugekipower、@NewsDigestWeb 社群平台「X」，本報合成）
祝蘭蕙／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本大阪府知名地標與觀光景點「通天閣」，今（21）日下午傳出位在其附近的商店街發生火災，警消出動42輛消防車與1輛直升機前往灌救，已知燃燒面積約650平方公尺，目前傷亡不明。
綜合日媒報導，日本時間下午5點（台灣時間下午4點）左右，有民眾通報消防單位，位在大阪通天閣附近的本通商店街失火。消防表示，起火處是5樓高樓房的1樓，已知燃燒面積約650平方公尺，已派出42輛消防車、前往現場布水線灌救。
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另從現場民眾分享到網路的照片、影片顯示，事發位置疑似當地一間懷舊遊戲機中心，橘紅色火焰從旁邊的一條樓梯冒出，還有人嘗試上前撲救，場面十分驚險。
????⚠️通天閣近くの商店街で火事— 突撃チャンネル （@totsugekipower） January 21, 2025
全員、怪我無く助かってくれよ‼️#大阪市浪速区 https://t.co/0pfa4GUpoi pic.twitter.com/2v1mCgiJOp
【速報】通天閣の近くの商店街で火災 激しい炎上がる 大阪･浪速区 pic.twitter.com/71qvzVD0lV— NewsDigest by JX通信社 / 地震･災害･ニュース速報 （@NewsDigestWeb） January 21, 2025
通天閣での火事— 陽太郎 （@AlCIUFa6TQ53y9Y） January 21, 2025
消化器持って消しに行ってる人
凄かった！自分けっこう離れてるのに
熱かったし煙凄かった！
今現地ヘリコプターやら警察、観光客めちくちゃ！ pic.twitter.com/IAjRu6A7Cz
【速報】通天閣の近くの商店街で火災 激しい炎上がる 大阪･浪速区 pic.twitter.com/71qvzVD0lV— NewsDigest by JX通信社 / 地震･災害･ニュース速報 （@NewsDigestWeb） January 21, 2025
通天閣通りの火事に遭遇した pic.twitter.com/eRB7jvnM8g— saho （@fjtsh_23） January 21, 2025
有民眾嘗試撲滅火勢。（圖擷取自@AlCIUFa6TQ53y9Y 社群平台「X」）