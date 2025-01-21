日本大阪通天閣附近商店街竄烈焰 消防出動42車、1直升機灌救

日本時間下午5點（台灣時間下午4點）左右，有民眾通報消防單位，位在大阪通天閣附近的本通商店街失火。（圖擷取自@totsugekipower、@NewsDigestWeb 社群平台「X」，本報合成）

2025/01/21 18:08

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本大阪府知名地標與觀光景點「通天閣」，今（21）日下午傳出位在其附近的商店街發生火災，警消出動42輛消防車與1輛直升機前往灌救，已知燃燒面積約650平方公尺，目前傷亡不明。

綜合日媒報導，日本時間下午5點（台灣時間下午4點）左右，有民眾通報消防單位，位在大阪通天閣附近的本通商店街失火。消防表示，起火處是5樓高樓房的1樓，已知燃燒面積約650平方公尺，已派出42輛消防車、前往現場布水線灌救。

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另從現場民眾分享到網路的照片、影片顯示，事發位置疑似當地一間懷舊遊戲機中心，橘紅色火焰從旁邊的一條樓梯冒出，還有人嘗試上前撲救，場面十分驚險。

有民眾嘗試撲滅火勢。（圖擷取自@AlCIUFa6TQ53y9Y 社群平台「X」）

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