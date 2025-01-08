桃園市打造7大特色公園 平鎮、楊梅、八德、桃園今年第1季啟用

桃園市打造7大特色公園，大園華興池生態公園去年啟用。（資料照，桃園市政府提供）

2025/01/08 18:05

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市打造7大主題特色公園，大園華興池生態公園、中壢光明公園及龍潭運動公園，已於去年底開放使用，其餘4處預計於今年第1季陸續開放民眾使用。

桃園市長張善政今（8）日主持市政會議，聽取工務局「桃園市公園新建或改善情形」專題報告後說，桃園因地制宜採用分工制度管理公園，有別於台北市設立統一的公園管理處，主要考量桃園許多公園具有滯洪池等多重功能，需要專業分工以確保各項功能均能發揮最大效益；公園綠化方面，建議增加樹木栽植，改善都會區夏季高溫問題。

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工務局說，因應永續發展、兒少表意權及高齡化社會，桃園市推動全齡特色共融公園計畫，透過系統性規劃，打造符合各年齡層需求的公園環境，自2023年至今，7大主題特色公園已陸續完工，包括大園華興池生態公園、中壢光明公園及龍潭運動公園已於去年底開放使用，其餘4處平鎮區運動公園、楊梅區四維公園、八德區楓樹腳公園、桃園區陽明公園，預計於今年第1季陸續開放給民眾使用。

工務局說，桃園市都計畫畫內人均綠地比，已提升到六都第4，2023年度每人公園綠地平均面積約4.4平方公尺，次於高雄、台中、台南，而桃園雖為六都最年輕城市，仍需積極因應高齡社會的人口發展趨勢，為建構高齡友善的長青樂齡公園環境，已規劃桃園北區綠80綠地周邊及桃園南區中正公園周邊作為示範區域。

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