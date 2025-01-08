稽查饗饗 台北市消保官命每週回報賠、補償處理情形

台北市法務局消保官今天前往餐廳稽查，請饗賓公司說明受害消費者賠、補償方案，每週回報處理情形。（台北市法務局提供）

2025/01/08 18:02

〔記者蔡思培／台北報導〕知名自助餐廳饗饗微風信義店發生疑似食物中毒事件，台北市衛生局統計截至今（8）日上午12點，醫院通報就醫人數達19人。衛生局昨天下午勒令餐廳停業，餐廳晚上卻照常營業，衛生局將開罰。法務局消保官今天也到餐廳稽查，請饗賓公司說明受害消費者賠、補償方案，要求每週回報處理情形。另外，饗賓「產品責任險」保單確認有效，待釐清責任歸屬即可啟動保險理賠程序。

法務局指出，饗賓統計1月5日訂位總數有166組、用餐人數約814人，饗賓已成立專案小組釐清相關事實狀況，近日也主動致電用餐消費者聯繫關懷，有4組客人尚未取得聯繫。至於後續是否退費及相關慰問方案，饗賓仍在研議中。

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法務局說明，經洽詢華南產物保險公司，所承保饗賓餐旅事業股份有限公司的「產品責任險」保單均確認有效，待釐清責任歸屬即可啟動保險理賠程序。

消保官江靜昀要求饗賓積極聯繫消費者，研議相關方案妥適處理，每週回報北市府處理情形。她說，針對停止營業期間受影響的消費者，饗賓指刻正聯繫消費者修改或取消訂位，若消費者取消訂位，亦將全額退還定金，不另收手續費。江靜昀提醒，若消費者有其他消費疑慮，可撥打消費者服務專線1950或1999轉7812。

饗饗微風信義店今天已暫停營業。（台北市法務局提供）

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