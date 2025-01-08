步道積雪厚冰恐成致命溜滑梯 玉管處籲必備「雪地三寶」

玉山近期頻傳降雪，主峰線風口段結出厚冰，玉管處提醒雪季登山必備岩盔、冰斧、冰爪等「雪地三寶」，如遇高風險路段務必做好評估，切勿貿然登頂。（玉管處提供）

2025/01/08 18:01

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山近期頻傳降雪，尤其冷氣團一波波，降雪機會高，玉山國家公園管理處就提醒，玉山主峰步道風口段，以及往玉山北峰山坳屬裸岩步道，容易因大雪積冰形成有墜谷風險的致命溜滑梯，呼籲山友雪季登山務必配合管制，必備岩盔、冰斧、冰爪等「雪地三寶」，並評估路況風險與自身技術，切勿貿然登頂，維護登山安全。

玉管處指出，根據中央氣象署預報，本月9、10日有水氣移入，中部山區有零星降雨，中部以北3000公尺山區還有降雪機會，這兩天玉山雖然沒下雪，但前陣子下的雪在山區步道仍有殘雪，加上山區下雨也會使步道結冰，因此在主峰步道部分背陽路段，以及風口處都有結冰情況。

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特別是風口路段常有強風，步道與鐵鍊區容易有厚冰，若裸岩步道全被冰雪覆蓋，缺乏可踩踏的空間，屆時步道就有如一座巨大溜滑梯，成為有墜谷風險的路段。

玉管處強調，雪季管制期間山友必備岩盔、冰斧、冰爪，對於裝備也需熟悉操作，帶隊的領隊也要有雪地登山經驗，才能帶領山友入山，若遇到上述高風險路況，山友不僅要評估風險與自身能力，排雲山莊也會勸導勿貿然登頂，提醒山友雪季務必做好評估，維護自身安全。

玉山近期頻傳降雪，若步道被大雪積冰覆蓋，將形成有墜谷風險的致命溜滑梯，山友務必做好風險評估，切勿貿然登頂。（玉管處提供）

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