終於可以回家了！三重鄰損案周圍檢查無虞 今晚9點開放撤離戶返家

新北三重鄰損地質、結構檢查無虞，撤離戶可回家了。（記者羅國嘉攝）

2025/01/08 18:13

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市三重區六張街建案鄰損案，預防性撤離周邊住戶，除192號、182號需要結構性補強，仍要持續安置外，其餘預防性撤離戶今晚9時過後即可返家。196號林姓住戶聽到消息，露出笑容表示「今天就要回家」。土木技師公會理事長賴建宏提醒，民眾返家後，如果發生異常，也可跟建商通報，以利後續巡檢與修繕。

六張街鄰損案累計至今共撤離79戶、190人，今（8）日下午市府、公所及建商於召開會議。土木技師公會理事長賴建宏表示，目前周邊建築物結構體，有土木技師與建築師公會配合進入空間檢查，目前192號建物與182號建物，因為緊臨事故地點，需要再做建築結構性強化。

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雖監測上都是安全，但賴建宏指出，後續既有建築物可能會面臨建築物有些鄰損，也就是說，除184、190兩棟是很明顯倒塌建築物外，其他建物可能若干還是有產生一些影響，建議民眾去盤點，大概可能的一些裂損狀態，彙整後再去跟建商做協調，但如果說協調不成或是看法有差異的話，可尋求專業第三方做損害鑑定，並提出合理工法的補償費用。

至於復工部分，賴建宏則說，會透過專業第三方就整個工地內部做全面性檢討，而公會再做實質審查，確認整個原來的致災原因已消失後，就會同意，並由工務局去開放復工。

三重區長王坤南表示，有關建案鄰損部分，經過公會監測，民宅、周圍馬路都安全無虞，所以在整個工地清理完成、安全設施維護後，今天晚上9點後，就會讓周邊預防性撤離住戶返家。

工務局施工科長陳俊翰強調，民眾返家若有發現家裡損壞，可請里長協助造冊，工務局也會找時間集合所有住戶，列管協助，透過鄰損程序辦理。

「真的可以回家嗎？」住戶王小姐說，雖然說目前沒有安全疑慮，但他們還是擔心，不確定房子會不會因為一些震動有危險，她和家人會在明天上午再返家，也希望能夠協助確認房子安全性；另名196號的住戶林先生，下午就到應變中心等待結果，聽到終於可以回家，他也露出笑容表示，「今天就要回家」。

194巷2弄2號的一樓住戶施先生說，已經住兩天旅館，東西經常缺，也不好意思麻煩其他人，這次終於聽到能夠回家，他非常開心，但因為房子瓦斯還沒恢復，他會在明天上午再回家，終於能夠安心過好年。

三重區長王坤南表示，在整個工地清理完成、安全設施維護後，今天晚上9點後，就會讓周邊預防性撤離住戶返家。（記者羅國嘉攝）

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