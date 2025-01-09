怒了！學界連署罷免「傅崐萁們」不到36小時破500人響應

立院修法亂象近來令不少國人反感，學界昨天開第一槍，發起「台灣公民罷免傅崐萁們」連署！（資料照）

2025/01/09 10:54

〔記者蘇孟娟／台中報導〕立法院修法亂象讓不少人反感又憂心，學界昨開第一槍發起「台灣公民罷免傅崐萁們」連署，中台灣教授協會理事長楊聰榮指出，連署上架不到36小時，就有逾500人響應，顯示學界對立法院近來修法過程中，以國民黨立院黨團總召傅崐萁為首的藍白立委聯手不當擴權，強行通過惡法，破壞民主憲政體制、阻礙民生發展的痛心，籲各界均勇於發聲，監督國會、捍衛台灣民主。

學界連署到上午10點已近600人連署

「台灣公民罷免傅崐萁們」學界連署到上午10點已有近600人連署，包括前環境部長、中興大學教授薛富盛、明道大學前任校長陳世雄、長榮大學名譽教授、前校長陳錦生、成功大學電機系教授李忠憲、中原大學生科系教授招名威等大專院校老師均參與連署，也有中小學老師出聲，另有不少出版業、補教業等教育文化事業及各大社團、NGO團體等人共襄盛舉，連音樂人朱約信（朱頭皮音樂）都來了。

請繼續往下閱讀...

成為各地罷免「傅崐萁們」公民團體後盾

中台灣教授協會理事長、台師大副教授楊聰榮指出，國會立法院的藍白立委不遵守民主機制，破壞三權分立，修法亂象令人觸目驚心，不僅破壞得來不易的民主機制，更恐讓國家陷入混亂危機，身為社會中堅分子不能不站出來，中台灣教授協會決定開第一槍，發起「台灣公民罷免傅崐萁們」連署，更成為在各地發動罷免「傅崐萁們」公民團體的後盾。

楊聰榮指出，「台灣公民罷免傅崐萁們」學界連署上架不到36小時，就破500人連署，且持續增加中，顯示國會亂象已讓不少教育界人士決定不能沈默以對，盼藉連署行動號召各行各業齊發聲，未來也會持續監督國會及捍衛民主機制得以延續下去。

自己連署還要「一傳十、十傳百」

中台灣教授協會另指出，「台灣公民罷免傅崐萁們」學界連署上架後，今天也接到不少教育界人士打電話來肯定鼓勵，更有人說，很想參與署發聲，因時下詐騙活動太多，怕是騙取個資的詐術，確認是協會推動的連署後，直說不但自己參加連署，還要「一傳十、十傳百」，讓更多人知道並參與發聲。

學界怒了，「台灣公民罷免傅崐萁們」學界連署不到36小時破500人響應。（擷自網路）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法