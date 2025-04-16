拜登說話了！卸任後首度演說 批川普百日破壞「令人震驚」

拜登批評川普新政府：「在不到100天的時間內，造成如此大的破壞，實在令人震驚。」（路透）

2025/04/16 09:32

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統拜登在1月卸任後淡出公眾視野，15日拜登前往芝加哥參加全美身障倡導者、顧問和代表會議（ACRD），發表卸任後首度公開演說，他批評川普新政府「在不到100天的時間內，造成如此大的破壞，實在令人震驚」。

綜合外媒報導，由於川普上任後廢除各種社會安全保障計畫，其中包括社會安全局的數千名員工，對此拜登在演說中提到，川普政府對於社會安全局發起了猛烈攻擊，「社會安全不僅僅是一項政府計劃，這是我們作為一個國家做出的神聖承諾」。

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拜登疾呼：「我們不能再像現在這樣分裂下去，這個國家已經分裂得太嚴重了，就像我說的，我做這行很久了，但我從沒看過如此分裂的狀況。的確，大約只有30%，但這30%的人缺乏同理心。」不過拜登並沒有說「30%的人」是指哪一群人。

對此白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）嚴厲批評拜登，指拜登語無倫次的演說突顯出他心智衰弱。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）15日則重申，川普將維持社會安全福利，「他將永遠信守承諾」。

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