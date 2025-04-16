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    Taiwan Action罷免第6片 商品壞了可換、立委變質更該換

    「Taiwan Action公民罷免影片計畫」，今再度推出「公民6號」新片，以商品壞掉在期限內可以退換貨為喻，指出選出的立委領人民的薪水變質當內賊砍預算，更開罷免換掉。（圖擷取自 臉書）

    「Taiwan Action公民罷免影片計畫」，今再度推出「公民6號」新片，以商品壞掉在期限內可以退換貨為喻，指出選出的立委領人民的薪水變質當內賊砍預算，更開罷免換掉。（圖擷取自 臉書）

    2025/04/16 10:00

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免二階段連署進行中，由百位影視工作者共同參與的「Taiwan Action公民罷免影片計畫」，今再度推出「公民6號」新片，以商品壞掉在期限內可以退換貨為喻，指出選出的立委領人民的薪水變質當內賊砍預算，更開罷免換掉。

    「Taiwan Action公民罷免影片計畫」今上午推出「商品壞掉可以換，立委變質更該換」，是由陳文彬編導。片中的場景是生活五金百貨店，有消費者拿著電蚊拍等物品去結帳，問說上面寫貨物不好用或壞掉一個月內都可以換，店員熱情回覆，「Of course」，電池裝上1個月內請盡量用，如果覺得不好用或是變質壞掉，都可以在期限內換掉。

    店員話鋒一轉指稱，就像立委領人民的納稅錢，卻當「內賊」砍預算、詛咒國軍潛艦沉下去浮不起來等壞事，如果不趕快換掉，到時候就「整組」壞掉來不及了，「就好像這支電蚊拍，原本是電蚊子，卻漏電常常電到使用者，不要讓蚊子吸人血，把壞掉電蚊拍換掉」。

    最後店內兩人一起激憤說「漏氣的立法委員，換掉！換掉！換掉！」，這時有「商品壞掉可以換，立委變質更該換」的字幕出現。影片結尾處呼籲，二階連署免附身分證，軍公教也可以簽，時間剩不多了，趕緊來連署。

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