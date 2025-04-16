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    軍官爆退役潮？顧立雄：近年無明顯增加 今年反而下降

    國防部長顧立雄。（資料照）

    國防部長顧立雄。（資料照）

    2025/04/16 09:41

    〔記者方瑋立／台北報導〕針對媒體報導國軍軍官爆發「退役潮」，國防部長顧立雄今（16）日表示，近年退役並無呈現明顯增加，尤其今年顯然有明顯下降。

    立法院外交及國防委員會今天審查本院委員沈伯洋等17人擬具「陸海空軍軍官士官服役條例部分條文修正草案」案，顧立雄率局處首長備詢前接受媒體聯訪。

    媒體報導中國迫台力道增加，國軍軍官壓力日增而引發「退役潮」。顧立雄今天澄清，過去幾年來，退役並沒有呈現一個特別明顯的增加情況。

    顧立雄重申，特別是今年，不管是以10年或20年（來看），顯然是有明顯的下降，主動申請提前退伍人員也降低了325人，留營率增加了3.5%，事實上從今年來看，不但沒有（退役潮）這個狀況，且就人數來看是下降的。

    顧立雄強調，在人性化、以人為本的管理思維之下，相信逐步會看到成效，不過國防部不會因此自滿，還是會在留營、招募人才的部分加強精進。

    另就媒體詢問涉入共諜案的何仁傑8年僅查核1次，顧立雄強調，前提必須先弄清楚，何沒有在國安會待過、也沒有在國防部待過。在安全查核部分，國防部本身每3年要查核一次。

    至於外傳何妻曾為總統府憲兵，外界擔憂是否有機密洩露可能？顧指出，該案已進入司法程序，不對個案表示意見，但據他所知至今沒有國防人員涉入此案。

    最後，媒體詢問海鯤號是否有望4月下旬海測？顧立雄說，還是以安全為前提，等到相關的HAT測試缺改都到達安全無虞的狀態，可以進行海測的狀況之下，才會讓他出海進行測試。

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