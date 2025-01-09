你相信？幫女友背單字 中國職籃球星把她「塞行李箱」偷渡宿舍過夜

張興亮（左）與女友（右）。（圖擷取自微博）

2025/01/09 11:23

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國職業籃球聯賽（CBA）廣州龍獅隊20歲後衛張興亮日前因將女友裝入行李箱帶到球隊宿舍過夜，遭到球隊禁賽處分，這種奇葩行為因其女友在社群媒體分享合照後引發熱議，事情曝光後，廣州龍獅籃球俱樂部昨（8）日宣布將對張興亮祭出禁賽處分。

張興亮日前將女友裝入行李箱帶入球隊宿舍過夜，他稱此舉是為協助就讀美術系的女友完成課業，當晚，他不僅幫助女友準備雅思測驗，更陪伴她背英文單字到凌晨3點，然而女友後來在社群平台上發布兩人在宿舍床上的自拍照事件因而曝光，引起網友批評。

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面對網友質疑，張興亮一度在網路上與網友爭執。事件持續發酵後，廣州龍獅隊在昨日做出回應，以「個人事務處理不當，違反俱樂部相關管理條例」為由，對張興亮祭出禁賽處分；球隊表示，張興亮已認知到自身錯誤，並對此事造成的負面影響表達歉意。

張興亮的職業生涯目前正處於起步階段。他曾於2022年入選U19全國青年籃球聯賽，2023年8月晉升為龍獅一線隊成員，並在2024年3月首次登上CBA賽場，這次事件不僅影響了他的職業發展，也引發了外界對運動員宿舍管理制度的討論。

張興亮將女友藏在行李箱帶入宿舍。（圖擷取自微博）

事件曝光後，廣州龍獅籃球俱樂部宣布，暫停張興亮參與比賽。（圖擷取自微博）

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