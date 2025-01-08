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    饗饗疑食物中毒被勒令停業仍供餐 北市開罰300萬元

    饗饗微風信義店7日下午遭勒令停業，當日晚間仍照常供餐收客，北市衛生局開罰300萬元。（資料照）

    饗饗微風信義店7日下午遭勒令停業，當日晚間仍照常供餐收客，北市衛生局開罰300萬元。（資料照）

    2025/01/08 14:18

    醫院通報就醫人數已達19人

    〔記者林承鴻／台北報導〕知名自助餐廳饗饗疑似發生食物中毒事件，台北市衛生局統計截至今（8）日上午11點為止，醫院通報就醫人數已達19人，分別於1月5日及6日用餐後，陸續發生噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等疑似食品中毒症狀。衛生局昨下午勒令饗饗微風信義店停業，昨晚餐廳仍照常供餐收客，市府將開罰300萬元罰鍰。

    台北市衛生局昨日接獲醫院通報，民眾至饗饗微風信義店用餐後發生疑似食品中毒症狀，已超過台北市「疑似食品中毒通報調查採樣標準作業流程」6人就醫規定，依食安法第41條予以停業。衛生局指出，停業處分昨日下午已送達，昨晚主動查獲業者持續營業，會依違反《食品安全衛生管理法》第47條第13款，綜合評估影響層面予以重罰，最高可裁處300萬元罰鍰。

    截至今天早上11點，醫院通報就醫人數已達19人，用餐日期涵蓋1月5日及6日，衛生局已依中央發布「疑似食品中毒事件處理原則」向疾病管制署申請流行病學調查。

    衛生局表示，就醫民眾皆有食用生魚片、干貝、生蠔，因已無同批食材，因此採樣環境檢體4件、人體檢體4件，檢驗結果最快1至2週後出爐，如符合「食品中毒病因物質及原因食品」將依違反《食品安全衛生管理法》第15條及第44條處6萬到2億元罰鍰。衛生局另查獲冰箱食材未覆蓋及部分牆面不潔2項問題，責令1月10日前改善完成。

    衛生局表示，業者需向衛生局提出復業申請，完成從業人員4小時教育訓練及相關改善措施後，並經衛生局審查同意暨複查合格始准復業。

    微風信義8日公告，饗饗全面消毒，暫停營業。（記者林承鴻攝）

    微風信義8日公告，饗饗全面消毒，暫停營業。（記者林承鴻攝）

    台北市衛生局7日至饗饗微風信義店稽察，採集環境檢體。（台北市衛生局提供）

    台北市衛生局7日至饗饗微風信義店稽察，採集環境檢體。（台北市衛生局提供）

    台北市衛生局7日至饗饗微風信義店稽察，查獲冰箱食材未覆蓋及部分牆面不潔等問題，責令1月10日前改善完成。（台北市衛生局提供）

    台北市衛生局7日至饗饗微風信義店稽察，查獲冰箱食材未覆蓋及部分牆面不潔等問題，責令1月10日前改善完成。（台北市衛生局提供）

    台北市衛生局7日至饗饗微風信義店稽察，查獲冰箱食材未覆蓋及部分牆面不潔等問題，責令1月10日前改善完成。（台北市衛生局提供）

    台北市衛生局7日至饗饗微風信義店稽察，查獲冰箱食材未覆蓋及部分牆面不潔等問題，責令1月10日前改善完成。（台北市衛生局提供）

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