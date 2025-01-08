簡字網站可以查到陳玉珍中國身分證號碼？ 查核中心給答案！

近日有網友指稱可在特定網站查到陳玉珍的中國身分證號碼，引發譁然。（資料照）

2025/01/08 20:03

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕反共網紅「八炯」上月底曝光中國統戰紀錄片下集，揭露有不少台灣人赴中申辦中國身分證，國民黨立委陳玉珍率先跳出來洗地稱八炯爆料的證件應該是「中國居住證」，而非「中國身分證」，遭八炯打臉，並質疑陳玉珍也有一張中國身分證，要求檢調介入調查。後續有網友指稱可在特定網站查到陳玉珍的中國身分證號碼，引發譁然。對此，事實查核中心近日特別實測網友說的特定網站，經查並沒有查詢特定政治人物有中國籍的功能。

近日有網友在社群平台發文指稱，依照中國身分證號18碼格式，先是找出居住地「金門」在中國身分證編碼為「350527」，再配上陳玉珍的出生年月日「350527+19XXXXXX」共14碼，接著再一個叫做「號屬地」的中國網站查詢，從0001開始測試證號最後4碼，當測試到0023時，就會出現與陳玉珍相同的居住地、出生年月日資料，推論「35052719XXXXXX0023」是陳玉珍的中國身分證號。

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還有另名網友在一個叫做「身分證實名核驗」的簡體字網站輸入「35052719XXXXXX0023」及陳玉珍的姓名，網站會跳出「恭喜！身分證姓名核驗查詢成功」的通知，在網上引發譁然，並有媒體報導轉載。

對此，事實查核中心實測上述網站並得出結果，「第一，網傳中國網站『號屬地』只能確認身分證號是否符合該國身分證編碼規則，無法驗證該號碼是否真的對應到特定的人。要確認一個人的國籍，必須向該國戶政機關查詢，不能只靠網路工具得出結論。第二，網傳中國網站『身分證實名核驗』不管輸入任何資訊，即便是虛構訊息，都會出現要求付費解鎖看結果的畫面，是有資安風險的網站，並無驗證功能。」

查核中心接著說，「有中國民眾協助檢視網傳網頁後表示，這是詐騙網頁，目的是要騙取金錢及個資，非法集團也可能會利用這些資訊繼續去詐騙，或進行製作假身分證等違法事情。網傳稱可用特定網站查詢特定政治人物有中國籍，但經過實測，該些網站都不具有此功能，因此，傳言為『錯誤』訊息。」

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