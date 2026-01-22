為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中國又要崩潰了！美軍最關鍵軍火商在台設彈藥場 超猛地位曝光

    2026/01/22 18:27 即時新聞／綜合報導
    AIT處長谷立言證實，諾格已在台灣設立一座「中口徑彈藥測試場」。（路透）

    AIT處長谷立言證實，諾格已在台灣設立一座「中口徑彈藥測試場」。（路透）

    美國在台協會（AIT）處長谷立言今天（22日）出席國防安全研究院座談會，證實美國軍工大廠諾斯洛普．格魯曼（Northrop Grumman，簡稱諾格）已在台灣設立一座「中口徑彈藥測試場」，幫助國防部依據全球工業標準測試彈藥，並透過技術轉移與專家培訓，推動國造研發專案的進展。而諾格在軍工產業地位為何？本文將帶讀者快速、簡單了解。

    總部位於美國維吉尼亞州福爾斯徹奇（Falls Church）的諾格，是全美第三大軍火與國防承包商之一，僅次於雷神（RTX）和洛克希德馬丁（Lockheed Martin），長年穩居全球前五大軍工企業，同時該公司也是全世界最大的雷達製造商。

    諾格專注研發尖端、戰略級軍事與航太系統，代表產品包括美軍匿蹤戰略轟炸機「B-2幽靈」（Northrop B-2 Spirit）、RQ-4全球鷹偵察機（RQ-4 Global Hawk）、美國下一代洲際彈道飛彈系統「哨兵」（Sentinel）以及各型AESA雷達、電子戰與匿蹤技術等。

    諾格公司是美國「核三位一體」（轟炸機、洲際飛彈、潛射系統）中的關鍵供應商，主導核威懾、太空與下一代空中作戰系統。其「匿蹤」技術領先全球，電子戰與雷達整合能力、太空與反太空系統、戰略核武載具與指揮系統也是業界翹楚。

    諾格也多次參與對台軍售，主要直接供應我國的軍用裝備包括台灣空軍現役 E-2K Hawkeye 空中預警機（最初由Northrop Grumman出廠、後升級），是台灣防空與情監偵偵察的重要平台，1995年起交付，之後多次更新與升級；其他間接售用的還有雷達與電子系統、技術支援、維護與升級服務合約等。而諾格也因此被中國制裁。

    谷立言證實：諾格在台設立「中口徑彈藥測試場」 助台提升自製能力

