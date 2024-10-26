嬌喊男客戶是爸爸！中國LV櫃姐當小三 元配大鬧百貨公司

中國安徽省合肥銀泰百貨LV櫃姐（黑衣者），傳出和已婚男性客戶有私密關係，元配（灰衣者）衝到百貨公司大鬧。（圖擷自bilibili）

2024/10/26 15:10

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國安徽省合肥銀泰百貨LV櫃姐，驚傳和已婚男性客戶發展出私密關係，不僅嬌喊對方是「爸爸」，還傳誘惑照片邀請對方來飯店房間，元配雖然準備提離婚懲戒渣男，但仍氣不過衝到百貨公司拉住櫃姐大鬧，引起不少關注。

中國網路從23日開始流傳一段影片，從中可以看到外型端莊大氣的元配雖然穿著一身輕便，但進入專櫃時仍然氣勢逼人，她先是在LV櫃台和小三對峙，拿出結婚證直指櫃姐介入婚姻，對方則反駁和人夫沒有見過幾次面，雙方沒有任何問題。

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元配聞言怒斥「妳好賤」、「管人叫爸爸」、「開好房間等人家去」，並向其他櫃姐指稱「妳們員工好厲害，勾引別人老公」，小三見談不下去想離開現場，元配見狀連忙跟上去拉住櫃姐的衣領不讓她逃走。

小三被控制行動後，急忙說這是人夫的問題，人妻應該去找丈夫要說法才對，元配則透露她已準備好明天就提離婚，但「渣男我會處理，妳也不會好過」。

這時有其他員工上前勸導，希望大家能「坐下來」、「進去聊」，不過元配仍站在原地拉著櫃姐互相對峙，過程中櫃姐聲稱雙方的聊天紀錄早就刪了，元配則痛批這是在說謊「真不要臉」，因為當天早上她還有看到。

元配在人來人往的百貨公司裡表示，她就是要讓大家看到櫃姐是怎麼勾引人夫的，櫃姐在爭執一陣後終於坦承「和他聊騷（談情色話題）是我的錯」、「我以為你們之間沒有任何情況（感情）了」。

事後，銀泰百貨透露這名櫃姐已經沒有上班了，LV也於25日證實她已離職，這起事件引起許多中國網友參與討論，不少人都認為元配看起來真的很有氣質，沒想到丈夫還會外遇，一部分網友則感嘆「女人何苦為難女人」、「都是渣男害的」。

網傳LV櫃姐和人夫的聊天紀錄，不僅傳送誘惑照，還叫對方爸爸、留下飯店房間號碼。（圖擷自微博）

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