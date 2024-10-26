美國15歲少年槍殺全家5人 11歲胞妹裝死逃生細節曝光

美國華盛頓州15歲少年槍殺父母、弟弟妹妹等5人，11歲胞妹則靠著裝死逃過一劫。圖為案發民宅外的警車。（美聯社）

2024/10/26 13:59

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國華盛頓州福爾城（Fall City），21日清晨發生15歲長子槍殺父母、弟弟妹妹等5人的慘劇，倖存的11歲胞妹則靠著裝死逃過一劫，隨著警方持續調查有越來越多案情跟著曝光。

據《CNN》報導，11歲的生還者透露，21日當天她被槍響吵醒，旋即看到父親休米斯頓（Mark Humiston）頭上流血、9歲弟弟嘴巴濺血，雙雙倒臥在臥室門外走廊。

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生還者表示，緊接著年僅7歲的妹妹就走出臥房，但隨著1聲槍響過後，妹妹也跟著倒地不起。生還者說，槍手沒過多久便進入臥室，開槍擊中她的頸部和手臂，她立即認出那是15歲的長兄，其手上拿的槍械是父親的銀色克拉克手槍。

這名11歲的女孩回憶，她看到哥哥靠近倒地親人的身邊，確認他們是否還活著，當哥哥朝她走過來時，自己立刻裝死，並趁著對方走出房間打電話的空隙從窗戶逃走。

法院文件顯示，11歲女孩於清晨5時許逃到隔壁住戶，由鄰居打電話報案，至於女孩的母親莎拉（Sarah）、13歲二哥則在屋內其他地方被射殺喪命。

令人毛骨悚然的是，在鄰居報案之前7分鐘，15歲作案兇嫌就搶先打電話報警，指稱13歲胞弟殺害全家並自戕，他懷疑可能是弟弟偷看色情影音被抓到這才痛下殺手。

不過，由於妹妹逃過一劫，警方迅速鎖定15歲的長兄為嫌犯並當場逮捕，妹妹透露，大哥最近在學校有一些科目考試不及格，因此遇到了不少麻煩，而且他是兄弟姊妹中唯一知道槍械保險箱密碼的人。

據了解，15歲少年目前面臨5起謀殺、1起謀殺未遂指控，檢方已要求將其視為成年人進行審判。假如在少年法庭，兇嫌可能只會關到25歲就釋放；若是被視為成年人受審，則將面臨無期徒刑、至少服刑25年才可假釋。

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