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絲路深入高山！烏茲別克發現「失落的城市」 起落原因曝

考古學家在烏茲別克東部高山發現兩座中世紀城市遺跡，推翻絲路貿易點只連接低海拔城市的說法。（路透）

考古學家在烏茲別克東部高山發現兩座中世紀城市遺跡，推翻絲路貿易點只連接低海拔城市的說法。（路透）

2024/10/26 08:01

首次上稿 00:11
更新時間 08:01

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕考古學家在中亞國家烏茲別克東部高山上發現兩座中世紀城市遺跡，推翻絲綢之路貿易點僅連接低海拔城市的說法。調查發現，其中較大的城市擁有完善的防禦建築，曾盛產鐵礦，但因過度砍伐樹木煉鐵，導致環境破壞，不再適合居住。

BBC報導，這兩座中世紀城市遺跡在烏茲別克東部山脈發現，其中的城市圖貢布拉克（Tugunbulak）海拔超過2000公尺，這個高度直到現在仍被認為不宜居住。全球僅有3％的人口生活在這個海拔上。

研究小組2011年首先發現較小的城市塔什布拉克（Tashbulak），在高山上發現12公頃大的中世紀城市，已經讓他們大為震驚，持續追蹤探尋，竟發現更大的。考古團隊由烏茲別克國家考古學中心主任馬庫多夫（Maksudov）和華盛頓大學的考古學家弗拉切蒂（Michael Frachetti）帶領，2022年使用激光雷達傳感器和無人機，發現圖貢布拉克有城牆、衛兵塔和其他防禦建築，探測出城市廣達120公頃。

初步考古還發現窯爐，顯示當地曾擁有豐富的鐵礦資源。馬庫史多夫說，「在中世紀，掌握鐵器的國家是非常強大的」，但他也補充，「過度依賴鐵礦，會導致國家衰弱」。他指出，當地曾是茂密杜松林，但為了生產更多鐵器，樹木被砍伐殆盡，導致生態失衡，隨之而來的是山洪暴發和雪崩，這片土地最終不再適宜居住，國家也因此滅亡。

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