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傳中國駭客入侵川普、范斯手機 川普陣營批賀錦麗縱容中國伊朗

紐時披露，中國駭客入侵美國電信業，鎖定川普、范斯等人手機。（美聯社）（記者孫宇青攝）

紐時披露，中國駭客入侵美國電信業，鎖定川普、范斯等人手機。（美聯社）（記者孫宇青攝）

2024/10/26 15:51

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《紐約時報》26日引述消息來源披露，中國駭客入侵美國電信巨擘威瑞森（Verizon）系統，鎖定美國共和黨正副總統候選人川普、范斯，以及民主黨候選人賀錦麗競選相關人士的手機進行攻擊，目前不清楚有哪些資料被竊，但相信目的是為了進行更廣泛的間諜活動。

知情人士指出，美國聯邦調查局（FBI）和網路安全和基礎設施安全局（CISA）並未證實中國駭客鎖定的目標人物，但表示正在調查「中華人民共和國附屬機構未經授權訪問商業電信基礎設施的行為」，並強調「美國各地政府機構正在合作積極減輕此一威脅，並與我們的行業合作夥伴協調，加強整個商業通訊部門的網路防禦」。

據了解，調查人員正在釐清是否有川普和范斯的通聯紀錄被竊取，且川普陣營本週已被告知相關事宜。3名知情人士向《美聯社》證實此一消息，其中一人表示與賀錦麗競選活動有關的人士也成為目標。

《美聯社》指出，北京多年來一直從事大規模的駭客活動，旨在收集美國人民和政府雇員的私人數據、監視美國大企業的技術和機密，並針對美國基礎設施發動網路攻擊。美國官員認為，鎖定總統大選主要候選人及旁近人士，是中國發起的更大規模網路間諜活動的眾多目標之一，目前尚不清楚北京可能希望蒐集哪些訊息，

川普競選團隊發言人史蒂芬．張（Steven Cheung）未提供有關中國行動的任何細節，但發表聲明指責副總統賀錦麗任由中國和伊朗在內的外國對手攻擊美國基礎設施，以阻止川普重返白宮。

川普競選團隊今年稍早曾遭駭客攻擊，隨後美國司法部指控伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）3名成員是幕後黑手，企圖破壞11月5日總統大選。

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