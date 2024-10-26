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    圖輯》同志遊行下午登場 參與人數上看18萬人

    「邁向共融、交織共生！」第22屆同志遊行今（26日）在老天賞臉的晴天下，在台北市政府前廣場熱鬧開展。（記者劉信德攝）

    「邁向共融、交織共生！」第22屆同志遊行今（26日）在老天賞臉的晴天下，在台北市政府前廣場熱鬧開展。（記者劉信德攝）

    2024/10/26 16:52

    〔記者劉信德／台北報導〕第22屆同志遊行今（26日）下午熱鬧登場，今年主題為「邁向共融，交織共生」，主辦單位邀集194個團體、110個攤位乃至歐美、東亞等各國辦事處與團體等相挺，並號召六路彩虹大隊，今年參與估計逾18萬人上街，讓台灣看見更多元社群。

    今年遊行下午在台北市政府前廣場集結並出發，共有紅黃橙紫綠藍6大彩虹隊伍領軍，號召35台花車，分南北路線繞行市區，而往年在各花車上擔任主持的變裝皇后，今年也集結站上紫色花車大隊，要讓台灣更多人了解，變裝皇后不是配角。

    「邁向共融、交織共生！」第22屆同志遊行今（26日）在老天賞臉的晴天下，在台北市政府前廣場熱鬧開展，今年有望突破18萬人上街，讓台灣看見更多元社群。（記者劉信德攝）

    「邁向共融、交織共生！」第22屆同志遊行今（26日）在老天賞臉的晴天下，在台北市政府前廣場熱鬧開展，今年有望突破18萬人上街，讓台灣看見更多元社群。（記者劉信德攝）

    「邁向共融、交織共生！」第22屆同志遊行今（26日）在老天賞臉的晴天下，在台北市政府前廣場熱鬧開展，今年有望突破18萬人上街，讓台灣看見更多元社群。（記者劉信德攝）

    「邁向共融、交織共生！」第22屆同志遊行今（26日）在老天賞臉的晴天下，在台北市政府前廣場熱鬧開展，今年有望突破18萬人上街，讓台灣看見更多元社群。（記者劉信德攝）

    第22屆同志遊行今（26日）在老天賞臉的晴天下，在台北市政府前廣場熱鬧開展。（記者劉信德攝）

    第22屆同志遊行今（26日）在老天賞臉的晴天下，在台北市政府前廣場熱鬧開展。（記者劉信德攝）

    第22屆同志遊行今（26日）在台北市政府前廣場熱鬧開展，今年有望突破18萬人上街，讓台灣看見更多元社群。 （記者劉信德攝）

    第22屆同志遊行今（26日）在台北市政府前廣場熱鬧開展，今年有望突破18萬人上街，讓台灣看見更多元社群。 （記者劉信德攝）

    第22屆同志遊行今（26日）今登場。（記者劉信德攝）

    第22屆同志遊行今（26日）今登場。（記者劉信德攝）

    第22屆同志遊行今（26日）在老天賞臉的晴天下，在台北市政府前廣場熱鬧開展，參與民眾精心裝扮參加遊行。（記者劉信德攝）

    第22屆同志遊行今（26日）在老天賞臉的晴天下，在台北市政府前廣場熱鬧開展，參與民眾精心裝扮參加遊行。（記者劉信德攝）

    「邁向共融、交織共生！」第22屆同志遊行今（26日）在老天賞臉的晴天下，在台北市政府前廣場熱鬧開展，參與民眾精心裝扮參加遊行。（記者劉信德攝）

    「邁向共融、交織共生！」第22屆同志遊行今（26日）在老天賞臉的晴天下，在台北市政府前廣場熱鬧開展，參與民眾精心裝扮參加遊行。（記者劉信德攝）

    同志遊行今熱鬧登場，參與民眾精心裝扮參加遊行。（記者劉信德攝）

    同志遊行今熱鬧登場，參與民眾精心裝扮參加遊行。（記者劉信德攝）

    同志遊行今熱鬧登場，參與民眾精心裝扮參加遊行。（記者劉信德攝）

    同志遊行今熱鬧登場，參與民眾精心裝扮參加遊行。（記者劉信德攝）

    同志遊行今熱鬧登場，參與民眾精心裝扮參加遊行。（記者劉信德攝）

    同志遊行今熱鬧登場，參與民眾精心裝扮參加遊行。（記者劉信德攝）

    同志遊行今熱鬧登場，參與民眾精心裝扮參加遊行。（記者劉信德攝）

    同志遊行今熱鬧登場，參與民眾精心裝扮參加遊行。（記者劉信德攝）

    同志遊行今熱鬧登場，參與民眾精心裝扮參加遊行。（記者劉信德攝）

    同志遊行今熱鬧登場，參與民眾精心裝扮參加遊行。（記者劉信德攝）

    同志遊行今熱鬧登場，參與民眾精心裝扮參加遊行。（記者劉信德攝）

    同志遊行今熱鬧登場，參與民眾精心裝扮參加遊行。（記者劉信德攝）

    同志遊行今熱鬧登場，參與民眾精心裝扮參加遊行。（記者劉信德攝）

    同志遊行今熱鬧登場，參與民眾精心裝扮參加遊行。（記者劉信德攝）

    同志遊行今熱鬧登場，參與民眾精心裝扮參加遊行，連家中的毛小孩也一起參與。（記者劉信德攝）

    同志遊行今熱鬧登場，參與民眾精心裝扮參加遊行，連家中的毛小孩也一起參與。（記者劉信德攝）

    同志遊行今熱鬧登場，參與民眾精心裝扮參加遊行。（記者劉信德攝）

    同志遊行今熱鬧登場，參與民眾精心裝扮參加遊行。（記者劉信德攝）

    同志遊行今熱鬧登場，參與民眾精心裝扮參加遊行，祁家威也舉著彩虹旗參加。（記者劉信德攝）

    同志遊行今熱鬧登場，參與民眾精心裝扮參加遊行，祁家威也舉著彩虹旗參加。（記者劉信德攝）

    第22屆同志遊行今（26日）在老天賞臉的晴天下，在台北市政府前廣場熱鬧開展。（記者劉信德攝）

    第22屆同志遊行今（26日）在老天賞臉的晴天下，在台北市政府前廣場熱鬧開展。（記者劉信德攝）

    參與民眾在封路的仁愛路上揮舞巨幅旗幟。（記者劉信德攝）

    參與民眾在封路的仁愛路上揮舞巨幅旗幟。（記者劉信德攝）

    在遊行最後，參與民眾與巨幅彩虹旗一同合影。（記者劉信德攝）

    在遊行最後，參與民眾與巨幅彩虹旗一同合影。（記者劉信德攝）

    民眾聚集在台北市議會前，歡迎遊行隊伍經過。（記者劉信德攝）

    民眾聚集在台北市議會前，歡迎遊行隊伍經過。（記者劉信德攝）

    四叉貓也參加遊行。（記者劉信德攝）

    四叉貓也參加遊行。（記者劉信德攝）

    台北市長蔣萬安在遊行開始前參觀攤位，並發送扇子。（記者劉信德攝）

    台北市長蔣萬安在遊行開始前參觀攤位，並發送扇子。（記者劉信德攝）

    第22屆同志遊行今（26日）盛大舉辦，台灣民眾黨立委陳昭姿、黃珊珊等，在遊行開始前針對人工生殖法等舉行記者會。（記者劉信德攝）

    第22屆同志遊行今（26日）盛大舉辦，台灣民眾黨立委陳昭姿、黃珊珊等，在遊行開始前針對人工生殖法等舉行記者會。（記者劉信德攝）

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