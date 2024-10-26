台灣戲曲學院公演 重現台灣獨有喇叭弦

台灣戲曲學院今舉行秋季公演，重現台灣獨有喇叭弦。（圖由台灣戲曲學院提供）

2024/10/26 16:53

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣戲曲學院今日舉行「2024湖光山色藝術季─秋季公演」，戲曲音樂學系演出「梨園妙韻奏輝煌」，讓台灣獨有的樂器「喇叭弦」在歷史塵封中重新登場，委託知名作曲家劉昱昀創作世界首演「鐵弦戲韻」，改編自京劇「鍘美案」經典唱段，以小樂隊形式結合京胡，由獲得全國學生音樂比賽A組二胡獨奏特優的大二學生陳芃名擔綱喇叭弦主奏。

戲曲音樂學系主任陳鄭港珍藏喇叭弦，他說，喇叭弦是1930年代末期，日治時期「禁鼓樂」政策下的產物，由台灣樂師變通設計、全球獨有的金屬製胡琴類擦弦樂器，曾經是客家八音及歌仔戲文場的重要樂器，由於喇叭在樂器上方形成頭重腳輕的特性，演奏者為擴大音域，在演奏過程除了要維持樂器平穩，也要突破樂器結構的限制，還要著重左手在弦上的聲響模擬變化，非常不容易。

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校長李揚則表示，「梨園妙韻奏輝煌」音樂會非常精彩，透過京劇鑼鼓曲牌、歌仔戲組曲及客家八音經典曲目，鋪陳傳統戲曲風采，有傳統三弦的爵士風，也有中阮、笛子的協奏曲，呈現豐富音樂形式。

陳鄭港說明，「梨園妙韻奏輝煌」另一個亮點是壓軸的國樂劇場「愛情‧霸王虞姬」，在創作意念上，將劇場元素融入，以樂器演奏搭配京劇演員肢體動作及唱腔，謳歌動人的愛情故事，是一項跨界多元的演出。

此外，演出曲目還包括京劇鑼鼓曲牌「擊韻奏凱」，展現戲曲武場鑼鼓打擊樂的浩壯或俐落風貌；歌仔戲組曲「李後主」特別公開演出歌仔戲音樂設計名家劉文亮未發表的遺作精彩唱段；客家八音‧弦索「將軍令」由人間國寶教授鄭榮興指導，以嗩吶為主奏，展現豐富層次感。

以民間樂曲「老六板」改編的「新編六板」則加入三弦滑音，洋溢爵士風情，而協奏曲「玥」，透過中阮精湛技法與樂團競奏共鳴，笛協奏曲「牡丹亭組曲」第Ⅰ、Ⅴ樂章完美融合南方曲笛韻味與崑曲迷人的律動。京劇學系以「劃•時代」為題，將在11月2日及3日演出6齣經典折子好戲。

台灣戲曲學院今日舉行秋季公演，重現台灣獨有的喇叭弦，由大二學生陳芃名（右二）擔綱主奏。（圖由台灣戲曲學院提供）

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