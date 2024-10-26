民眾黨現身同志遊行 呼籲人工生殖法納多元族群

第22屆同志遊行今（26日）下午熱鬧登場。（記者劉信德攝）

2024/10/26 15:55

〔記者吳柏軒／台北報導〕第22屆同志遊行今（26日）下午熱鬧登場，民眾黨也號召支持者上街力挺，並提及「人工生殖法」修法草案，指出只有民眾黨版本才是真正的多元平等，將女女、男男同志也納入代理孕母的行列，讓想成家的各種族群，都可以在國內實現夢想。

民眾黨立委陳昭姿、黃珊珊，以及台北市議員陳宥丞、林珍羽等今下午齊聚台北市政府前廣場，參加今年同志遊行，會前受訪大聲疾呼各界支持民眾黨版本的人工生殖法，其內容真正支持每個人追求平等的生育權利。

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陳昭姿說，近日有言論說自己歧視同志，在此特別澄清，強調30年來推動人工生殖法，理念只有：「將心比心、成全別人、追求幸福」，過程中也曾到同志團體分享，發現有的同志家庭需到美國孕育下一代，但更多是經濟無法負荷的家庭，目前民眾黨版修法草案，所有人都不遺漏，包含女女、男男同志都可有代理孕母協助，希望台灣社會開放多元，尊重每個人建立家庭的方式。

黃珊珊也說，人生而平等，生育下一代，不應排除任何人，希望給同志很大力量，應在國內就得到應有的幫助，不分顏色、族群而受影響，大家都可在台灣這塊土地上得到應有的幸福，並彼此多元和諧。

陳宥丞表示，今日同志遊行有來自歐美亞洲等各國齊聚台灣，是彩虹經濟的起點，該遊行不應只有分成綠色，而是多元共融，支持民進黨、國民黨等群眾，都要支持多元價值，民眾黨被貼標籤「來蹭」，但不希望現場有對立矛盾，應讓全世界共同挺台灣價值。

林珍羽也說，同志議題還包含：繼承問題、跨性別家庭等，更希望愛是不分顏色、黨派、性別、種族等，相信同志遊行的朋友都是彩色的。

第22屆同志遊行今（26日）下午熱鬧登場。（記者劉信德攝）

第22屆同志遊行今（26日）下午熱鬧登場。（記者劉信德攝）

第22屆同志遊行今（26日）下午熱鬧登場。（記者劉信德攝）

民眾黨立委、議員26日現身第22屆同志遊行，用行動力挺多元族群，並推銷民眾黨版的人工生殖法草案，才是真正納入讓所有族群都能擁有建立下一代的權利。（記者吳柏軒攝）

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