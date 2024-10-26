宜蘭五結重大車禍！ MINI Cooper下橋高速衝進對向車道 1死4傷

38歲陳姓男子今晚近7點駕駛紅色MINI Cooper，沿光榮北路橋南下羅東，疑不明原因失控撞上分隔島後，衝至對向車道連撞2車。（記者王峻祺攝）

2024/10/26 23:52

首次上稿 20:16

更新時間 23:52（陳姓駕駛不治）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭五結光榮北路今晚發生重大車禍，1輛轎車疑似下橋過彎不慎，高速衝入對向車道，連撞2車後停在路邊，造成1死、4傷，其中4傷者為1家4口，有2名孩童，均輕傷送醫；肇事陳姓男駕駛當場失去生命徵象，送醫搶救一度恢復心跳，但因傷重於深夜宣告不治。

請繼續往下閱讀...

38歲陳姓男子今晚近7點駕駛紅色MINI Cooper，沿光榮北路橋南下羅東，疑不明原因失控撞上分隔島後，衝至對向車道，先是迎面撞擊正要北上的紅色NISSAN轎車，還波及行駛在外車道的另輛紅色Mazda轎車，導致車頭碰撞凹陷。

車禍現場滿是零件碎片，肇事車輛右側車身及車尾扭曲變形，前擋還卡在分隔島上，前車牌、手機及車內隨身物品也噴飛；首當其衝遭撞的NISSAN TIIDA，車頭引擎蓋全毀、滿地油漬，造成41歲游姓男駕駛連同妻子、13歲女兒及8歲兒子等1家4口均受傷送醫，所幸無生命危險。

另輛無辜遭殃的Mazda轎車，25歲楊姓駕駛與女友事後呆坐路邊，心有餘悸地說，原準備要去吃晚飯卻遇車禍，見紅車從對向衝來，實在相當嚇人。游姓及楊姓駕駛無酒駕，死亡陳男則報請檢察官相驗，詳細肇事原因尚待警方釐清。

首當其衝遭撞的NISSAN TIIDA，車頭引擎蓋全毀、滿地油漬。 （記者王峻祺攝）

行駛在外車道的另輛紅色Mazda轎車，閃避不及遭波及，車頭碰撞凹陷。 （記者王峻祺攝）

自小客車疑似下橋過彎不慎，高速衝入對向車道。（記者王峻祺攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法