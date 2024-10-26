無論賭瑞士銀行本票或賭吃飯 台南警：都要移送

警方突襲棋牌社賭場，26人移送法辦，部分賭客辯稱「輸請吃飯」，警方不採信。（民眾提供）

2024/10/26 22:52

〔記者王捷／台南報導〕台南市警五分局昨晚破獲麻將賭場帶回26人，其中4位賭客堅稱沒犯罪，只賭「輸請吃飯」，警方認為有「搏取財物」的問題，無論賭桌上賭瑞士銀行的本票，還是輸了請吃大餐都要移送，是否涉嫌賭博罪？要交由院檢認定。

據了解，台南北區出現一間打的「棋牌社」為名有營業登記的賭場，提供賭客賭麻將的場所，一個小時4人收費120元，並提供撲克牌作為籌碼，讓顧客到店外換錢，以娛樂為名，實際進行賭博活動。

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警方蒐證後，昨晚突襲搜索，警方帶回包括棋牌社負責人韓姓男子及其員工在內共26人，查扣不法所得3480元、16副麻將及電動麻將桌IC板8片，並發現棋牌社設置13組監視器，由於店家是屬於公共場所，因此不只店家，賭客也涉嫌賭博罪。

但是有一桌賭客堅持沒有賭博，因為4人是賭輸了要請吃飯，但被問到要請吃什麼？是小吃、台菜還是西餐？4人說詞有出入，不過警方認為，他們都有用撲克牌當籌碼，誰輸、誰贏依然是要看輸的金額論定，仍有「搏取財物」的問題，但是如果是為了休閒為目的，這樣可能就不構成賭博罪。

警方表示，該棋牌社透過社群軟體隨時更新賭客人數，以拉攏賭客進行賭博，為規避查緝，店內張貼「嚴禁賭博」告示，對於四人堅稱請吃飯作為賭局，是否為休閒行為，要交由院檢認定。

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