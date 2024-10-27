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義大利龐貝古城藏情色壁畫 赤裸呈現古希臘神祇情慾

龐貝遺址一間小屋壁畫，描繪古希臘神祇情慾場景。（路透）

龐貝遺址一間小屋壁畫，描繪古希臘神祇情慾場景。（路透）

2024/10/27 00:42

〔編譯管淑平／綜合報導〕考古學家在義大利龐貝遺址又有新發現，這次是在一間飾有豐富壁畫的小屋子，發現衣不蔽體的古希臘羅馬神話人物的情慾場景。專家指出，這些壁畫揭露出龐貝城居民，對情色藝術的愛好。

考古學家根據屋內壁畫描繪的其中一個人物：希臘神話中雅典王后費德拉（Phaedra）命名，稱這棟小房子遺蹟為「費德拉之屋」，屋內牆壁飾有色彩鮮艷的壁畫，其中包括細緻的情色畫。

其中一幅壁畫描繪，希臘神話中半人半獸的森林之神「薩提爾（Satyr）」與自然女神「寧芙（Nymph）」，在床上的親密行為。另一幅是幾乎衣不蔽體的費德拉，和她的繼子希波呂托斯（Hippolytus）；根據希臘神話，希波呂托斯拒絕了費德拉的追求後，遭這名後母指控強暴。還有一幅壁畫推測是描繪維納斯（Venus）和阿多尼斯（Adonis）。此外，屋內牆壁另外繪有少數精緻的圖案和自然景緻。

「龐貝古城考古公園」24日表示，這間小屋子位於古城遺址中心區，不像古城其他房屋的傳統古羅馬住宅建築型式，並沒有典型的中央庭院；而且儘管屋子小，但屋內「牆壁裝飾的精緻程度令我們印象深刻」，可與這棟小屋附近其他更大、更豪華房屋中的壁畫媲美。

位於義大利的龐貝曾是一座繁華的城市，但在西元79年的維蘇威火山爆發中，遭火山灰掩沒。考古學家認為，這間小屋子透露出西元1世紀建築風格的變化，也進一步證明當年龐貝城居民，對於情色藝術的愛好。

小屋壁畫精緻程度，令考古學家驚訝。（路透）

小屋壁畫精緻程度，令考古學家驚訝。（路透）

龐貝古城新發現的「費德拉之屋」其他壁畫。（路透）

龐貝古城新發現的「費德拉之屋」其他壁畫。（路透）

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